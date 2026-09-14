Как бесплатно записать ребенка в кружок или секцию в Казахстане

В Казахстане бесплатные кружки и секции посещают 2,2 млн школьников. Как родителям записать ребенка на занятия, где подать заявку и кому отдают приоритет при распределении мест, пишет Kazinform.

По данным Национальной образовательной базы данных, дополнительным образованием охвачены 3,5 млн детей, или 90% школьников. По стране работают 132 128 кружков и секций по 380 направлениям. Из них бесплатно занимаются 2,2 млн детей.

Секции и кружки работают как в школах, так и во внешкольных организациях:

2 013 внешкольных организаций объединяют 14 155 кружков и секций. Это дворцы и дома школьников, музыкальные и художественные школы, школы искусств, станции юных техников, натуралистов и туристов, дворовые клубы;

в 4 225 общеобразовательных школах работают 117 973 кружка и секции.

— По поручению Президента Республики Казахстан государственное финансирование дополнительного образования реализуется в стране с 2021 года. Благодаря этой инициативе более миллиона школьников получили возможность бесплатно заниматься спортом, творчеством и посещать развивающие занятия, — сообщила главный эксперт департамента информационного обеспечения Министерства просвещения РК Набира Марбанова.

В шести городах Казахстана запись и распределение мест проходят через цифровые платформы. Это Астана, Шымкент, Атырау, Актобе, Кызылорда и Караганда. В основе системы действует принцип «один ребенок — один ваучер».

— Каждый школьник получает персональный ваучер на бесплатное посещение выбранного кружка или секции. Родитель может отслеживать статус заявки онлайн и получает уведомление при подходе очереди, — дополнила Набира Марбанова.

В пилотных регионах используются разные информационные системы.

В Кызылорде и Караганде действует OQU НОБД, в Атырау — Mindal24.kz и Lira, в Астане и Шымкенте — Qosymsha, в Актобе — DaraBala.

Чтобы получить ваучер, законному представителю ребенка необходимо самостоятельно подать электронное заявление через систему, где размещен государственный заказ его региона. После этого ребенка ставят в очередь.

Когда появляется свободное место, ему выдают персональный ваучер, а родителю направляют электронное уведомление. В ваучере содержатся данные ребенка, название выбранного кружка или спортивной секции, сведения об организации и объем государственного финансирования.

До заключения договора родители могут посетить не менее двух пробных занятий, оценить условия и принять решение. После этого с выбранной организацией заключается договор и на следующий день зачисляют ребенка.

Для оформления необходимо предоставить:

заявление о приеме в произвольной форме;

копию документа, удостоверяющего личность законного представителя;

копию свидетельства о рождении;

фотографию ребенка;

медицинскую справку по форме № 027/у (выдается в поликлинике по месту прикрепления).

Для школьника с особыми образовательными потребностями или ограниченными возможностями дополнительно потребуется подтверждающий документ.

При отсутствии свободных мест его ставят в очередь, за продвижением которой родители могут следить онлайн.

— Очередь формируется по 12 социальным категориям, включая детей из социально защищенных групп и детей с особыми образовательными потребностями. Для них предусмотрено повышенное финансирование — для оплаты ассистентов, адаптированных программ и малых групп, — сообщила Набира Марбанова.

Выбор организации остается за родителями. Они могут заранее ознакомиться с информацией о педагогах и условиях занятий, при необходимости сменить поставщика услуг без повторной подачи документов.

— Государство оплачивает услугу только в том случае, если ребенок действительно ее получил, что исключает злоупотребления. Эта модель ориентирована на прозрачность, справедливость и цифровизацию, — пояснили в Министерстве просвещения.