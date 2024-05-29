170 солдат в Шымкенте присягнули на верность Родине

170 солдат в Шымкенте приняли присягу на верность Родине. Молодое пополнение защитников Отечества, выстроилось на строевом плацу механизированной бригады регионального командования «Юг».

В Шымкенте прошла церемония приведения молодого пополнения призыва «Весна-2024» к военной присяге.

Перед личным составом и гостями выстроились 170 новобранцев, призванных из разных областей и городов Казахстана. В течение месяца они успешно прошли курс начальной военной подготовки при части и на учебном полигоне. Солдаты освоили навыки по строевой, огневой, физической подготовке, а также изучили требования общевоинских уставов. Приехавшие за тысячи километров к своим сыновьям родители и близкие родственники молодых солдат следили за церемонией со слезами на глазах и гордостью.

Совсем недавно многие из этих парней окончили школу, а сегодня они уже начинают службу в армии.

«День, когда даешь клятву на верность Родине, бывает раз в жизни. Мы старались сделать всё четко и уверенно. В тексте военной присяги немного слов, но в них заложен глубокий смысл. Мы обязательно будем прилагать все усилия для качественной боевой учебы, чтобы оправдать доверие старших», — говорит рядовой Айбол Полатов.

Завершился ритуал принятия военной присяги выступлением солдат с элементами приемов рукопашного боя и прохождением торжественным маршем. После присяги для родителей солдат организовали экскурсию по территории части: показали казарменные помещения и столовую. Командование части ответило на их вопросы.