В Шымкенте строительный мусор временно принимают бесплатно

Полигон по приёму строительных отходов в Актасе работает уже больше трёх лет. Сейчас мусор принимают бесплатно — такая мера действует до прихода инвесторов и запуска обновлённой системы.

«Площадь полигона — 26 гектаров. В скором времени планируется модернизация: установка современного оборудования, ограждение территории, обустройство инфраструктуры. После этого полигон перейдёт на платную основу — со строительными компаниями будут заключать договоры», — рассказал начальник отдела экологии и природных ресурсов Шымкента Тимур Курбанов.

Несмотря на то, что услуга пока бесплатна, многие жители продолжают выбрасывать строительный мусор где попало. В городе уже 46 стихийных свалок — почти вдвое больше, чем год назад. Они не только портят облик Шымкента, но и загрязняют почву и воздух.

Полигон расположен в получасе езды от центра города — 10 минут по трассе сразу после населенного пункта Актас. Это короткий путь, чтобы избавиться от отходов законно и сохранить экологию.

«Чистота города начинается с каждого из нас. Я делаю свой выбор — выбрасываю мусор только в предназначенных местах. Давайте беречь Шымкент вместе».