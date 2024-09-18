Учебно-военные сборы начались в шымкентской бригаде территориальной обороны

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В Шымкенте стартовали десятидневные военные сборы для 156 военнослужащих запаса.

Мероприятие проходит в соответствии с планом министерства обороны и постановлением акима города. Во время этих сборов участникам, успешно освоившим учебную программу, присвоят очередные воинские звания.

Сборы начались с учебного сигнала, после которого были отработаны действия местных органов военного управления и акимата Шымкента.

Все военнообязанные прибыли на сборный пункт вовремя, где, получив необходимые инструкции и предписания, были распределены по войсковым подразделениям.

Главная цель сборов — подготовка и переподготовка мобилизационных ресурсов, повышение полевой подготовки военнообязанных и слаженности их действий.

Командир бригады территориальной обороны, полковник Ержан Сартаев, ответственный за проведение учебно-тренировочных сборов, отметил, что в конце мероприятия отличившимся участникам будут присвоены воинские звания, а также вручены грамоты.

Он также подчеркнул, что учебная программа включает занятия по государственной правовой работе, тактической и специальной подготовке, а также огневой подготовке. В ходе сборов будут отрабатываться задачи по охране стратегических объектов, противодействию диверсионным группам и организации службы на блокпостах.

«Мы постарались составить программу так, чтобы каждая минута занятий была максимально полезной», — добавил полковник Сартаев.

Учебные мероприятия проходят на полигоне «Актас», где теоретические занятия сочетаются с практическими.

В ходе сборов участникам предоставляются питание, обмундирование и необходимые материально-технические средства.

Также за военнообязанными сохраняется их средняя заработная плата, предусмотрена дополнительная оплата.

Следует отметить, что все участники сборов ранее уже прошли срочную службу, что позволило им быстрее адаптироваться к условиям воинской службы.

У каждого из них есть определённая закалка и опыт, что способствует успешному выполнению поставленных задач.