Свадебный кортеж устроил беспредел на дороге в Туркестанской области

Полицейские Туркестанской области наказали водителей сваадебного кортежа.

В ходе мониторинга соцсетей полицейские увидели видеоролики, демонстрирующие грубые нарушения правил дорожного движения. Участники свадебного кортежа разъезжали со спецсигналами и без госномеров.

При проверке установлено, что один из жителей Туркестанской области нанял из города Шымкента автомашину марки «Лексус 470», оборудованую специальными сигналами (СГУ) и незарегистрированными номерными знаками.

В ходе проведения рейдовых мероприятий удалось привлечь к ответсвенности водителей автомашин марки «Лексус 470», «БМВ» и «Лада-21144». Все вышеуказанные автотранспортные средства водворили на штрафстоянку.

На троих водителей оформили адмпротоколы по статьям 603 ч.3 КоАП РК «Нарушение правил установки на транспортном средстве устройств для подачи специальных световых и (или) звуковых сигналов либо незаконное нанесение специальных цветографических схем автомобилей оперативных и специальных служб». 590 ч.4 КоАП РК «Управление транспортным средством с заведомо подложными или поддельными государственными регистрационными номерными знаками». 590 ч.2 КоАП РК «Управление транспортным средством без государственных регистрационных номерных знаков (знака)».

Полицейские Туркестанской области рекомендуют водителям строго соблюдать правила дорожного движения и не управлять автомобилем с поддельными госномерами, а главное не садиться за руль в нетрезвом состоянии. Помните: дорога ошибок не прощает!