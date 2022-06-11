У должников в Шымкенте изымают машины

Сотрудники городского департамента госдоходов совместно с полицейскими приступили к массовому выявлению водителей уклоняющихся от оплаты транспортного налога.

На сегодня задолженность автомобилистов перед бюджетом более полутора миллиардов тенге. Оперативно выявить и задержать нарушителя правоохранителям помогают современные средства дорожного контроля.

Машины класса люкс — Тойота Лендкрузер с долгом 850 тысяч тенге и Ренджровер, чей владелец задолжал 787 тысяч — рекордсмены среди задолжников. Как говорят налоговики, выявить их особого труда не составило.

За девять дней массовых рейдов полицейские и и специалисты городского Департамента государственных доходов поместили на штрафную стоянку 13 автомашин, владельцы которых не смогли на месте задержания оплатить налоговую задолженность. Больше 30-ти автовладельцев оказались более сговорчивыми, тут же погасив долг. Городской бюджет пополнился на 16 миллионов тенге.

Аббасхан Сейдахметов, ведущий специалист ДГД по г. Шымкенту:

“Выявили с помощью систем Сергек, Интегра и Коргау. Работа в данном направлении продолжается и сейчас. На сегодня налоговая задолженность по городу- 1 миллиард 663 миллиона тенге, количество должников составляет 40 тысяч человек Департамент государственных доходов призывает оплатить задолженность не дожидаясь мер принудительного взыскания”.

Нарушителей полицейские задерживают по специальному запросу — никакой самодеятельности. Ошибочная эвакуация на штрафстоянку исключена. В потоке автомашин должников отыскивает искусственный интеллект.

“Нам отправляют с разных структур письмо о задержании и водворении на штрафстоянку транспортных средств. Соответственно там указываются все причины, почему надо задержать, и мы получаем заявки от разных структур с основанием задержания. Далее мы все эти автомашины задерживаем. Определённых параметров нет. Все машины которые вбиваются в базу задерживаются”, — рассказывает начальник центра оперативного управления ДВД г. Шымкента Кайрат Полатбеков.

Всего в базе задолженности по транспортному налогу в Шымкенте числятся свыше 40 тысяч человек. 24 тысячи дел переданы судоисполнителям. Каждый из этих автовладельцев, в ходе очередного рейда, рискует оказаться на штрафной стоянке.