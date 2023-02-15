Шымкентские полицейские забирают авто должников на штрафстоянку

С 7 февраля в городе стартовало оперативно-профилактическое мероприятие «Борышкер».

В рамках ОПМ полицейские города только за неделю водворили на штрафстоянку 12 автомобилей должников. С них взыскали 817 тысяч 650 тенге.

Выявлять должников помогают автоматизированные система интегра и комплекс Автоураган. ОПМ проводится в целях максимального снижения количества неустановленных должников совместно с судебными исполнителями.

Поэтому полицейские города призывают жителей вовремя оплачивать административные штрафы. В противном случае автомобили должников будут водворять на штрастоянку до уплаты положенных денежных средств.