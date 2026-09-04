В Шымкенте проходит чемпионат Казахстана по стендовой стрельбе. В соревнованиях участвуют более 120 спортсменов из семи регионов страны.

Самую многочисленную команду представляет Шымкент — 50 стрелков. Среди участников — призёры чемпионатов мира и Азии, этапов Кубка мира, Азиатских игр и участники Олимпиад.

Турнир стал важным этапом подготовки сборной к предстоящим Азиатским играм. Тренерский штаб оценит текущую форму спортсменов и определит сильнейших в отдельных дисциплинах.

Для молодых участников чемпионат также стал возможностью получить соревновательный опыт и проявить себя на национальном уровне. Соревнования завершатся 6 сентября.

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