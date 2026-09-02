В Шымкенте прокомментировали ситуацию с нехваткой учебников

В социальных сетях распространяется информация о нехватке учебников в школах Шымкента и качестве учебной литературы. В городском управлении образования прокомментировали ситуацию.

По данным ведомства, обеспечение государственных школ учебниками ежегодно проводится в плановом порядке. В 2025–2026 учебном году из местного бюджета на эти цели выделили более 2 млрд теңге. Было приобретено 554 382 экземпляра учебников, которые распределили между организациями образования.

На 2026–2027 учебный год предусмотрено более 2,3 млрд теңге. У 11 издательств заказано около 600 тысяч экземпляров учебников для обновления фонда, замены изношенной литературы и покрытия потребности учащихся.

Сейчас заказанные учебники доставляют в Шымкент. После полного поступления изношенные экземпляры будут поэтапно заменены, а вопросы нехватки учебной литературы — решены.

В управлении образования также напомнили, что учебники рассчитаны на использование в течение нескольких лет, поэтому школьников и родителей призывают бережно относиться к выданной литературе.