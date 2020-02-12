В Шымкенте приговорен к трем с половиной годам ограничения свободы начальник техотдела учебного центра МВД РК имени Б. Момышулы.

Департаментом экономических расследований по городу Шымкенту Комитета по финансовому мониторингу МФ РК в ходе досудебного расследования установлено, что начальник технического отдела «Учебный центр МВД РК имени Б. Момышулы» (г.Шымкент) гражданин Дарханбаев Б., являясь материально-ответственным лицом, незаконно завладел вверенным ему имуществом.

Так, гражданин Дарханбаев Б. присвоил 31 937 литров бензина марки АИ-92 и 18 202 литров дизельного топлива на общую сумму 7 672 100 тенге, поставленных предприятиями-поставщиками топлива с 1 января 2016 года по 1 августа 2018 года.

Кроме того, чтобы скрыть совершенное преступление, Дарханбаев Б. подделал документы: на лазерном принтере изготовил 1770 поддельных талонов на бензин, а также 888 поддельных талонов на дизельное топливо номиналом 10 и 20 литров.

В настоящее время приговором Аль-Фарабийского районного суда города Шымкента он признан виновным по статьям 189 ч. 3 п.1, 385 ч.1 УК РК и осужден к 3 годам 6 месяцам ограничения свободы.

Департамент экономических расследований