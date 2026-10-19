В Шымкенте 19 октября можно посетить концерт, театр и кино

В понедельник, 19 октября, в Шымкенте состоятся концерт военного оркестра и спектакль «Любовница». Любители кино смогут выбрать сеанс в Galaxy Cinema.
Концерт военного оркестра
В Молодёжном ресурсном центре пройдёт концерт военного оркестра воинской части №6506.
Начало — 15:00.
Место проведения — Молодёжный ресурсный центр.
Спектакль «Любовница»
В русском драматическом театре покажут спектакль «Любовница» театра Interius. Режиссёр постановки — Разия Хасанова. В ролях — Диляра Есмагамбетова и Даир Урымбаев.
Продолжительность спектакля — два часа без антракта. Возрастное ограничение — 16+.
Начало — 19:00.
Адрес — площадь Аль-Фараби, 4/2.
Стоимость билетов — от 14 000 теңге.
Источник информации — Freedom Ticketon.
Что посмотреть в кино
В Galaxy Cinema на 19 октября заявлены следующие сеансы:
- Казахстанская драма «Красная роза» — в 11:50.
- Фильм Kesu — в 14:30 и 21:35.
- Хоррор-триллер «Арахнид» — в 17:30.
Перед посещением рекомендуется уточнить расписание и наличие билетов.