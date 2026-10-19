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На главную Анонс В Шымкенте 19 октября можно посетить концерт, театр и кино

В Шымкенте 19 октября можно посетить концерт, театр и кино

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Редактор Юлия Машковская
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Фото сгенерировано искусственным интеллектом

В понедельник, 19 октября, в Шымкенте состоятся концерт военного оркестра и спектакль «Любовница». Любители кино смогут выбрать сеанс в Galaxy Cinema.

Концерт военного оркестра

В Молодёжном ресурсном центре пройдёт концерт военного оркестра воинской части №6506.

Начало — 15:00.
Место проведения — Молодёжный ресурсный центр.

Спектакль «Любовница»

В русском драматическом театре покажут спектакль «Любовница» театра Interius. Режиссёр постановки — Разия Хасанова. В ролях — Диляра Есмагамбетова и Даир Урымбаев.

Продолжительность спектакля — два часа без антракта. Возрастное ограничение — 16+.

Начало — 19:00.
Адрес — площадь Аль-Фараби, 4/2.
Стоимость билетов — от 14 000 теңге.

Источник информации — Freedom Ticketon.

Что посмотреть в кино

В Galaxy Cinema на 19 октября заявлены следующие сеансы:

  • Казахстанская драма «Красная роза» — в 11:50.
  • Фильм Kesu — в 14:30 и 21:35.
  • Хоррор-триллер «Арахнид» — в 17:30.

Перед посещением рекомендуется уточнить расписание и наличие билетов.

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