Что отмечают 19 октября: праздники и памятные даты

19 октября в Казахстане отмечают профессиональный праздник спасателей. На эту дату также приходятся несколько международных тематических дней, посвящённых здоровью и вопросам биоэтики.

День спасателя в Казахстане

19 октября — профессиональный праздник сотрудников системы гражданской защиты Казахстана. Дата связана с образованием в 1995 году Государственного комитета Республики Казахстан по чрезвычайным ситуациям. День спасателя включён в официальный перечень профессиональных праздников страны.

В 2026 году исполняется 31 год со дня образования системы органов по чрезвычайным ситуациям. По данным МЧС, сегодня в органах гражданской защиты работают более 27 тысяч человек. С начала года службы ЧС совершили около 82 тысяч выездов, спасли более 8,8 тысячи человек и эвакуировали свыше 10,3 тысячи граждан.

Всемирный день детских костей и суставов

19 октября ежегодно проходит World Pediatric Bone and Joint Day — день, посвящённый здоровью опорно-двигательной системы детей и подростков. Его инициатором выступила педиатрическая группа United States Bone and Joint Initiative. Цель даты — обратить внимание родителей и специалистов на заболевания и травмы костей и суставов у детей, а также на их профилактику.

Всемирный день биоэтики

Ещё одна дата 19 октября — Всемирный день биоэтики. Она приурочена к годовщине принятия в 2005 году Всеобщей декларации ЮНЕСКО о биоэтике и правах человека. День посвящён обсуждению этических вопросов, связанных с медициной, научными исследованиями, технологиями и защитой прав человека.