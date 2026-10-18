Шымкенте объявили скидки в 26 торговых объектах ко Дню Республики

В Шымкенте с 17 по 27 октября пройдут республиканские акции «Republic Day» и «Bereke Fest», приуроченные ко Дню Республики. Жителям и гостям города предложат продовольственные и непродовольственные товары по сниженным ценам.

Как сообщили в пресс-службе акимата Шымкента, наиболее активный период распродаж запланирован на 21–27 октября. В эти дни торговые центры, магазины и супермаркеты предложат покупателям специальные скидки и праздничные акции.

Инициаторами кампании выступили Министерство торговли и интеграции РК совместно с местными исполнительными органами.

Главная цель акции — сделать товары доступнее для населения, поддержать покупательский спрос и стимулировать развитие внутренней торговли. Особое внимание уделяется продвижению продукции отечественных производителей.

В Шымкенте к праздничным акциям присоединились 26 торговых объектов. Публикуем полный список участников с адресами.

Участники акции «Republic Day»:

1. ТРЦ «Mega Planet» — пр. Тауке хана 13

2. ТЦ «Гипер Хаус» — ул. М. Дулати 200 А

3. ТРЦ «Shymkent Plaza» — Площадь Аль-Фараби 3/1

4. ТРЦ «Наурыз парк» — пр. Байдибек би 25

5. ТРЦ «Фиркан Сити» — пр. Тауке хана 330

6. ТРЦ «Diamond Plaza» — пр. Н. Назарбаева 177 Б

7. ТРЦ «Shymkent City Mall» — пр. Байдибек би 362/7

8. ТРЦ «Royal Plaza» — пр. Д. Кунаева 122

9. ТЦ «Нурсат Сити» — мкр. Нурсат 121 А

10. ТРЦ «DUR PLAZA» — пр. Байдибек би 70

11. ТРЦ «Dala Mall» — Алматинская трасса 13 А

12. ТД «Береке» — пр. Тауке хана 18

13. Гипермаркет «Эврика» — пр. Тауке хана 334

14. ТД «Аль-Фараби» — Тамерлановское шоссе 19

15. ТЦ «Арман Сити» — ул. Байтурсынова 20 В

16. ТД «Техно дом» — пр. Тауке хана 13

Участники акции «Bereke Fest»:

1. Гипермаркет «GraMad» — ул. Жибек Жолы 58

2. Торговая сеть «GraMad» — ул. Б. Момышулы 6

3. Торговая сеть «GraMad» — ул. Г. Иляева 10

4. Торговая сеть «GraMad» — ул. К. Тулеметова 69/42

5. Торговая сеть «GraMad» — ул. А. Аскарова 34

6. Супермаркет «Баян Сулу» — Тамерлановское шоссе 3/5

7. Супермаркет «F-mart» — ул. Ж. Адырбекова 39

8. Супермаркет «F-mart» — проспект Тауке хана 330

9. Супермаркет «Turan» — ул. Г. Иляева 86

10. Супермаркет «Turan» — ул. Ж. Алдиярова 38/3

Праздничные акции продлятся до 27 октября включительно.