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Жильё с правом выкупа получили 30 семей в Шымкенте

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Редактор Юлия Машковская
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Фото пресс-службы акимата Шымкента

В Шымкенте 30 семей получили ключи от квартир, предоставленных в аренду с правом последующего выкупа.

Жильё расположено в многоэтажных домах микрорайона Асар-2. Квартиры получили горожане, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, в том числе люди с инвалидностью, семьи, воспитывающие детей с особыми потребностями, дети-сироты и неполные семьи.

В церемонии вручения ключей принял участие аким Шымкента Габит Сыздыкбеков.

Как сообщается, дома подключены к необходимой инженерно-коммуникационной инфраструктуре и построены в соответствии с действующими строительными нормами.

Предоставление арендного жилья с правом выкупа в Шымкенте планируют продолжить.

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