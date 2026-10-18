Сколько понадобится десятилетий?

Вы были когда-нибудь бедным? Согласна, некорректный вопрос. Тогда спрошу иначе: вы знаете, что значит быть бедным? Сама же и отвечу: это когда у тебя нет средств на еду, жилье, одежду и обувь, на средства гигиены и лекарства, на лечение и отдых, на проезд и учебу. То есть нет денег на базовые потребности. Эти трудности могут быть временными, а могут быть «родовыми»: передаваться из поколения в поколение.

На протяжении всей истории человечества идет борьба за искоренение бедности. В календаре ООН даже установлена дата: 17 октября — Международный день борьбы за ликвидацию нищеты. Цели этого дня — привлечь внимание к проблеме нищеты, повысить осведомленность о необходимости ее искоренения и продемонстрировать солидарность с малоимущими.

Напомню, что 11 лет назад, 25 сентября 2015 года, ООН приняла глобальный план действий, их еще называют цели устойчивого развития ООН. Он был принят 193 государствами-членами организации и призван стать «дорожной картой» для построения лучшего и более устойчивого будущего для всех жителей Земли. Срок реализации — до 2030 года.

В этом плане определены 17 целей устойчивого развития ООН. Так вот первая его цель — повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах. Эта цель подчеркивает, что устранение нищеты является неотъемлемой частью достижения справедливого и устойчивого общества.

День этот отмечается ежегодно с 1993-го, и каждый раз у него своя тема. Обратите внимание: тема, но не девиз! Тема Международного дня борьбы за ликвидацию нищеты в 2026 году — «Достоинство для всех на практике. Обязательства, которые мы вместе берем на себя во имя социальной справедливости, мира и планеты».

Да уж, лаконичным название этой темы не назовешь… Хорошо бы понять, что значит «достоинство для всех на практике»? Прошерстила интернет, нашла вот такое определение: «Фраза «достоинство для всех на практике» означает признание равной внутренней ценности каждого человека просто в силу того, что он человек. Это не награда за заслуги, не статус и не то, что можно заслужить или потерять». Более-менее прояснили.

Хорошо, если борьбу с бедностью ведут со времен стародавних, то достигла ли хоть какая-то страна в этом ощутимых результатов? Оказывается, есть такие примеры. И это радует.

На сегодня самый мощный пример успешной борьбы с нищетой у Китая, Индии и Южной Кореи. В Китае это связывают с переходом от коллективного сельского хозяйства, в Индии — с сокращением государственной бюрократии, а в Южной Корее — со ставкой государства на образование, оно стало приоритетом бюджета.

Цифры по Китаю просто поражают. У них эти перемены стартовали в 1978 году, когда началась политика реформ и открытости. Сработало несколько факторов: самым уязвимым сельским территориям стали выделять значительные ресурсы. По этим отдаленным районам были разработаны целевые программы, там проложили дороги, линии электропередачи, провели связь и интернет. Там же построили школы и техникумы. Взрослых обучили современным профессиям, востребованным на рынке труда.

Государство обеспечило сельскую местность поддержкой: создавались рабочие места, внедрялись субсидии, людям помогали с переселением.

Для оценки успеха в борьбе с бедностью, особенно в сельской местности, руководство Китая использовало ключевой критерий — принцип «двух забот и трех гарантий». Он был выдвинут в рамках стратегии, разработанной под руководством председателя КНР Си Цзиньпина.

«Две заботы» означают, что человек не должен беспокоиться о двух базовых потребностях:

1) еда — стабильное обеспечение продовольствием;

2) одежда — доступ к необходимой одежде.

«Три гарантии» обеспечивают социальные права и безопасность:

1) обязательное образование — гарантия того, что дети из малообеспеченных семей смогут учиться без прерывания;

2) базовое медицинское обслуживание — доступ к медпомощи, включая систему медицинского страхования, чтобы болезнь одного члена семьи не разрушала семейный бюджет;

3) безопасность жилья — обеспечение того, чтобы люди не жили в аварийных помещениях.

Дополнительно к этому принципу — доступ к чистой питьевой воде.

По данным Всемирного банка, за 40 лет из нищеты было выведено около 800-850 млн человек. К 2020 году Китай полностью ликвидировал абсолютную бедность: из списка бедных районов вывели 832 уезда и 128 тыс. деревень. Вот это и есть «Китайское чудо»!

А как обстоят дела в Казахстане? По опубликованным данным Бюро национальной статистики, по итогам I квартала 2026 года более 1 016 386 человек в Казахстане находятся за чертой бедности. Напомню, всего нас на 1 августа было 20 млн. 605 тыс. человек. Получается, каждый 20-й из казахстанцев живет за чертой бедности.

В региональном разрезе самый высокий уровень бедности зафиксирован в Туркестанской области — 8,5%. Далее следуют область Абай с 7,6% и Мангистауская с 7,2%. В Шымкенте показатель составил 5,1%, в Алматы — 4,1%, а самый низкий уровень отмечен в Астане — 2,7%.

В Казахстане основным инструментом борьбы с бедностью является адресная социальная помощь (АСП), суть которой — поддержка малообеспеченных семей, оказание помощи в их стремлении выйти из сложной жизненной ситуации.

Право на АСП имеют граждане Казахстана, кандасы, беженцы, а также иностранцы и лица без гражданства, которые постоянно проживают в стране. Главное условие, чтобы среднедушевой доход семьи не превышал черту бедности, установленную для региона проживания. То есть черта бедности не единая для всей страны. Ее рассчитывают ежеквартально.

…Отдельная и очень интересная тема: о личном отношении к деньгам. Пока же вспомнила короткий анекдот в тему: «Раньше я был просто бедным, но потом купил словарь синонимов и стал нищим, неимущим и несостоятельным…»

Интересно, когда и мы сможем заявить миру: «У нас в Казахстане покончено с бедностью!» Сколько на это понадобится десятилетий…

Фарида Шарафутдинова