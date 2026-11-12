Пермь и Шымкент нацелены на долгосрочное партнёрство

Шымкент посетил мэр Перми Эдуард Соснин. В рамках рабочего визита он ознакомился с возможностями городского Дворца школьников, а также рассказал о перспективах развития сотрудничества между двумя городами.

Одним из объектов, включённых в программу визита, стал Дворец школьников, открытый три года назад. Сегодня учреждение объединяет различные направления дополнительного образования и творческого развития детей. Здесь действуют пять направлений, которые посещают более четырёх тысяч школьников. Гостю представили образовательные проекты, творческие кружки и возможности учреждения.

Не исключено, что отдельные инициативы, реализуемые в Шымкенте, в дальнейшем смогут применить и в Перми.

Одним из ключевых направлений сотрудничества между Шымкентом и Пермью станет укрепление деловых связей. Стороны заинтересованы в развитии торговли, обмене технологиями и расширении логистических возможностей.

По словам мэра Перми Эдуарда Соснина, взаимодействие должно приносить практическую пользу предпринимателям обоих городов.

«Нам обязательно нужно наладить работу бизнеса друг с другом. Чтобы предприниматели из Перми и Шымкента нашли точку взаимодействия, начали друг у друга покупать товары, делиться технологиями, в общем, работать во благо своих предприятий. Тогда взаимодействие между нашими городами будет очень успешным. Уверен!» — отметил Эдуард Соснин.

Предполагается, что развитие партнёрских отношений позволит предпринимателям находить новые рынки сбыта, устанавливать деловые контакты и рассматривать возможности реализации совместных проектов.

Ещё одним перспективным направлением станет туристическое сотрудничество.

Жителей Казахстана приглашают посетить Пермь — крупный промышленный город на берегу реки Камы, известный исторической архитектурой и природными достопримечательностями Пермского края. В свою очередь, Шымкент намерен привлекать российских туристов гастрономическими маршрутами, культурными объектами и удобным расположением рядом с историческими центрами региона.

Руководитель городского управления туризма, внешних связей и креативной индустрии Бексултан Адильханов отметил, что дополнительный импульс туристическим поездкам может придать открытие прямого авиасообщения между Пермью и Астаной, запланированное на 2027 год.

«У нас много есть что показать. Шымкент расположен между двумя историческими городами — Туркестаном и Ташкентом. Турист на машине может доехать и до Туркестана, и до Ташкента», — рассказал Бексултан Адильханов.

По мнению представителей городской администрации, развитие транспортного сообщения и совместное продвижение туристических возможностей могут способствовать увеличению взаимного туристического потока.

Напомним, в июне 2026 года депутаты Пермской городской Думы утвердили проект меморандума об установлении побратимских отношений между Пермью и Шымкентом. Документ предусматривает сотрудничество в экономике, образовании, культуре, спорте и туризме. Кроме того, стороны планируют обмениваться опытом в сфере городского управления, поддерживать предпринимательские инициативы и развивать совместные инвестиционные проекты.

Ожидается, что партнёрство позволит укрепить экономические и гуманитарные связи между двумя городами.