Закон, порядок и спорт: в Шымкенте обсудили воспитание ответственной молодёжи

В Шымкенте прошло разъяснительное мероприятие, посвящённое принципам «Закон и порядок», ответственному гражданству и роли спорта в воспитании молодёжи.

Для сотрудников городской школы высшего спортивного мастерства организовали встречу с представителями прокуратуры, где обсудили соблюдение законодательства и правовую культуру.

Серик Темирханулы, директор городской школы высшего спортивного мастерства: «Мы проводим разъяснительную работу среди сотрудников и методистов школы физической культуры и спорта по вопросам соблюдения закона и порядка. Сейчас мы специально пригласили представителей прокуратуры города Шымкента, чтобы они подробно ознакомили сотрудников с данной темой».

Особое внимание уделили молодому поколению. Как отмечают организаторы, важно не просто говорить о законе, а формировать у молодых людей ответственное отношение к своим поступкам, умение делать правильный выбор и не переступать установленные границы.

Биржан Жакыпулы, чемпион мира по боксу: «Мы работаем над тем, чтобы молодёжь также соблюдала закон, воспитывалась в правильном направлении, не переходила границ и выбирала правильный путь. В том числе наша задача — привлекать молодых людей к спорту. Мы регулярно встречаемся с юными спортсменами, поддерживаем их и мотивируем на достижение высоких результатов».

Отдельная роль в этом отводится спорту. Регулярные встречи с юными спортсменами, мотивационные беседы и поддержка со стороны известных чемпионов помогают молодёжи выбрать здоровый и правильный путь, развиваться и стремиться к высоким результатам.