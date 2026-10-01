Как в Шымкенте возрождают традицию изготовления текемета

В Шымкенте прошёл этно-познавательный фестиваль «Текемет Fest», который объединил мастеров и ценителей традиционного искусства из разных регионов и стран.

Главной темой фестиваля стало сохранение национальных ремёсел и передача традиционных навыков молодому поколению. Участникам показали особенности национального быта, ремёсел и изготовления традиционных изделий.

Особое внимание уделили текемету — войлочному ковру, который изготавливается вручную из шерсти и украшается национальными орнаментами. Этот процесс требует не только мастерства, но и знаний, которые веками передавались от старших к младшим.

По словам директора Центра обычаев и традиций Жумабая Гаппарулы, изготовление текемета — это не просто ремесло, а часть культурного наследия.

«Наша главная цель — познакомить молодёжь с этим искусством и сохранить традицию. Поэтому важно возрождать изготовление текемета и передавать эти знания следующему поколению», — отметил он.

Раньше текеметы создавали практически в каждом доме. Женщины вместе обрабатывали шерсть, формировали узоры и валяли полотно. Такие встречи становились не только частью быта, но и способом передачи опыта и укрепления связи между поколениями.

В фестивале приняли участие и зарубежные мастера. Представительница Кыргызстана Венера Пирматова отметила, что культуры тюркоязычных народов имеют много общего, однако каждая сохраняет свои особенности.

«Способы изготовления некоторых изделий похожи, но у каждого народа есть свой стиль. Различия можно увидеть в орнаментах, цветах и деталях», — рассказала она.

«Текемет Fest» стал площадкой для обмена опытом между мастерами, знакомства с традициями разных народов и популяризации национального искусства.

Организаторы отмечают, что подобные мероприятия помогают сохранить ремесленные традиции и поддерживать интерес молодёжи к культурному наследию.