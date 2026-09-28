В Туркестане собрали лучшие ремесленные традиции регионов

В Туркестане прошёл международный форум ремесленников «Туркестан — международная платформа ремёсел». Главной темой встречи стало развитие локальных изделий — от работы отдельного мастера до национального бренда и выхода на зарубежные рынки.

Участники обсуждали продвижение казахстанских ремёсел за рубежом, развитие креативной экономики, связь традиционных промыслов с туризмом, современные инструменты маркетинга и возможности искусственного интеллекта.

На выставочной площадке мастера представили изделия из войлока, кожи и серебра, национальную одежду, предметы декора и другую продукцию ручной работы.

Предпринимательница из Туркестана Гульмира Ерзахова показала изделия, связанные с казахскими традициями, в том числе атрибуты для обряда тұсаукесер и элементы национального декора.

Свою продукцию на форум привезли и предприниматели из других регионов. Представительница Катон-Карагая Зарина Мастикбаева презентовала мёд, травяные сборы и продукты из местного сырья Алтая.

Отдельное внимание уделили традиционному ткачеству. Мастерицы показывали посетителям процесс создания национальных узоров. В программу также включили национальные игры.

Во время форума подвели итоги проекта «Одно село — один продукт». Около 60 предпринимателей из разных регионов Казахстана представили товары, изготовленные преимущественно из местного сырья.

По словам представителей Национальной палаты предпринимателей «Атамекен», проект призван находить уникальные региональные продукты, помогать предпринимателям развивать их и выводить на более широкий рынок.

Форум также стал площадкой для обмена опытом и поиска новых партнёров между ремесленниками и предпринимателями.