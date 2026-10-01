Что стоит за укреплением тенге в Казахстане

Теңге заметно укрепился к доллару. Накануне курс американской валюты опустился до 439,37 теңге, хотя ещё недавно казахстанцы привыкали к значениям выше 500.

Эксперты отмечают, что национальная валюта укрепилась сильнее, чем ожидал рынок. Ранее специалисты Ассоциации финансистов Казахстана прогнозировали к концу сентября курс около 474 теңге за доллар.

Одной из главных причин называют резкий рост предложения иностранной валюты на внутреннем рынке.

По словам ведущего аналитика Ассоциации финансистов Казахстана Алмата Оракбая, объём продаж иностранной валюты со стороны Национального банка вырос с 172 млн долларов в августе до 1,3 млрд долларов в сентябре. Дополнительным фактором стала конвертация валютной выручки компаниями для выполнения обязательств в теңге.

Поддержали национальную валюту и вложения иностранных инвесторов в государственные ценные бумаги. Ещё одним фактором остаются высокие цены на нефть, которые традиционно увеличивают приток валютной выручки в Казахстан.

Однако эксперты считают нынешнее укрепление во многом временным. К концу года давление на теңге может усилиться, особенно если мировые цены на нефть пойдут вниз.

Финансовый советник R-Finance Арман Байганов отмечает, что высокая стоимость нефти стимулирует рост добычи и инвестиций в отрасль. По его мнению, это может привести к снижению нефтяных котировок, а вместе с ними — и к коррекции курса теңге.

При этом сильный теңге выгоден не всем. Для импортёров он снижает стоимость закупок за рубежом, но экспортёрам и отечественным производителям становится сложнее конкурировать с иностранными товарами.

Для населения укрепление национальной валюты часто воспринимается как признак большей стабильности. Эксперты при этом отмечают, что для экономики важен баланс между интересами бизнеса, экспортёров, импортёров и потребителей.