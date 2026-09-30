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В Туркестанской области супругов наказали за приготовление торта в движущемся автомобиле

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Редактор Юлия Машковская
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В Сарыагашском районе Туркестанской области супругов привлекли к административной ответственности после опасной видеосъёмки в движущемся автомобиле.

Видео было опубликовано в социальных сетях. На кадрах женщина высунулась из люка автомобиля KIA Ceed и во время движения готовила торт.

Публикацию обнаружили сотрудники полиции в ходе мониторинга соцсетей. Правоохранители установили автомобиль и его владельцев.

Как выяснилось, за рулём находился 36-летний мужчина, а его 35-летняя супруга в это время снимала необычный ролик, находясь частично вне салона автомобиля.

В отношении супругов приняли административные меры за нарушение требований безопасности дорожного движения.

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