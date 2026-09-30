Четыре бронзовые медали привезли в Шымкент гребцы с Азиады

В Шымкенте встретили спортсменов, завоевавших медали на XX летних Азиатских играх. Накануне домой вернулись братья Сергей и Тимофей Емельяновы, Руфина Искакова и Стелла Суханова.

Представители города, выступавшие в гребле на байдарках и каноэ, завоевали четыре бронзовые медали.

Братья Сергей и Тимофей Емельяновы стали бронзовыми призёрами в каноэ-двойке на дистанции 500 метров. Они преодолели дистанцию за 1 минуту 44,972 секунды и финишировали третьими.

Для братьев это очередная награда Азиатских игр. Ранее в Ханчжоу они завоевали серебро на этой же дистанции. Сергей также становился победителем в парной гонке, а Тимофей — бронзовым призёром в одиночной дисциплине.

По словам Тимофея Емельянова, выступать в паре после трёхлетнего перерыва было непросто.

«В нашем виде спорта очень важно грести в одном ритме и чувствовать друг друга. Мы разобрали ошибки после чемпионата мира и готовились до самых Азиатских игр. За этой бронзой стоят четыре года труда, ежедневные тренировки и дисциплина», — отметил спортсмен.

Медали Шымкенту также принесли Руфина Искакова и Стелла Суханова.

Старший тренер сборной Казахстана по каноэ Михаил Емельянов отметил, что конкуренция на

Азиатских играх становится всё выше. После небольшого отдыха спортсмены начнут подготовку к следующим соревнованиям, на которых будут разыгрываться олимпийские лицензии на Игры в Лос-Анджелесе.

XX летние Азиатские игры проходят в японской префектуре Айти и Нагое с 19 сентября по 4 октября.