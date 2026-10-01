Дрифт ради видео: штраф, арест и риск лишиться прав

Дрифт ради эффектного видео может закончиться не только штрафом, но и административным арестом. Правоохранители всё чаще выявляют такие нарушения не только во время рейдов, но и по записям, опубликованным в социальных сетях.

Один из таких случаев произошёл в Костанае. Молодой водитель устроил дрифт на дороге, после чего был привлечён к ответственности. Ранее его уже неоднократно штрафовали за нарушения ПДД. Очередной заезд закончился для него 15 сутками административного ареста.

Эксперты предупреждают: даже несколько секунд управляемого заноса на городской дороге могут привести к серьёзным последствиям. Во время дрифта автомобиль легко может выйти из-под контроля, создав угрозу другим водителям и пешеходам.

Профессиональный гонщик Гарун Шамхалов отмечает, что риск сохраняется даже у опытных спортсменов.

«Риск всегда есть. Даже опытный водитель может попасть в аварию. Если дрифтовать в потоке, рядом находятся другие машины, и произойти может всё что угодно. Молодым водителям я бы посоветовал не делать этого на обычных дорогах», — сказал он.

При этом сам занос ещё не означает автоматического ареста. Всё зависит от обстоятельств. Если водитель намеренно устраивает опасные манёвры рядом с людьми, во дворе или в другом общественном месте, сопровождая это громким шумом и нарушением порядка, его действия могут получить дополнительную правовую оценку.

По словам адвоката Евгения Яворского, в отдельных случаях такое поведение может быть расценено как мелкое хулиганство. За это предусмотрен штраф либо административный арест.

Автоэксперты напоминают, что автомобиль на городской дороге является источником повышенной опасности.

При этом установить нарушителя становится всё проще — улицы оснащены камерами, а опубликованные в социальных сетях ролики также могут стать основанием для проверки.

Одновременно обсуждается усиление ответственности для систематических нарушителей. Один из предлагаемых подходов — балльная система, при которой каждое нарушение будет приближать водителя к лишению права управления автомобилем.

Специалисты подчёркивают, что дрифт и другие подобные манёвры должны проводиться только на специально оборудованных трассах и автодромах. На обычных дорогах такие заезды могут обернуться не только наказанием, но и серьёзной аварией.