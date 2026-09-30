В Шымкенте начали реализацию двух крупных инфраструктурных проектов

В Шымкенте одновременно стартовала реализация двух крупных инфраструктурных проектов — новой объездной дороги протяжённостью 50 километров и дополнительного корпуса городской многопрофильной больницы №2.

Новая объездная дорога должна вывести основной транзитный поток между Ташкентом, Алматы и далее в направлении Китая за пределы города. Ожидается, что это позволит снизить нагрузку на внутренние улицы Шымкента и повысить безопасность движения.

По словам акима города Габита Сыздыкбекова, проект должен усилить транспортно-транзитный потенциал мегаполиса. Подрядчика определили по итогам специального конкурса.

Трасса начнётся от бетонной дороги в направлении Ташкента и соединится с существующей объездной Шымкента. Проект предусматривает строительство двух транспортных развязок и трёх мостов.

Как сообщил руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Роллан Ибрагимов, завершить строительство планируется в течение двух лет. Проезд по новой трассе будет платным, а собранные средства направят на её содержание.

Параллельно в городе расширяют медицинскую инфраструктуру. Для городской многопрофильной больницы №2 построят новый корпус на 80 коек. Предварительная стоимость проекта составляет 10,8 млрд теңге. В эту сумму входят строительные работы, инженерные системы и медицинское оборудование.

Новый корпус должен расширить возможности больницы по оказанию экстренной и специализированной медицинской помощи. Его планируют соединить закрытой галереей с действующими зданиями больницы и родильного дома.

Ежегодно городская многопрофильная больница №2 принимает около 20 тысяч пациентов. Здесь работают отделения нейрохирургии, кардиологии, инсультной помощи, реанимации и перинатальной медицины.