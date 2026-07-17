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Токаев выступил на Всемирной конференции по искусственному интеллекту в Шанхае

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Редактор Юлия Машковская
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Фото Акорды

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил на Всемирной конференции по искусственному интеллекту в Шанхае.

Он поддержал концепцию развития ИИ во благо человечества, подчеркнув необходимость международного сотрудничества, этичного регулирования и равного доступа стран к современным технологиям.

Глава государства отметил, что Казахстан активно развивает цифровую инфраструктуру, принял Закон об искусственном интеллекте и реализует стратегию Digital Kazakhstan – 2029.

Также Президент предложил провести в Астане первое заседание Всемирной организации по сотрудничеству в области ИИ и разместить в Казахстане ее региональное представительство по Центральной Азии.

По словам Токаева, искусственный интеллект должен служить интересам общества, устойчивого развития и укрепления международного сотрудничества.

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