В Шымкенте строят перинатальный центр с неонатальной хирургией

В Шымкенте продолжается строительство нового перинатального центра на 200 коек. На реализацию проекта дополнительно направили 10 млрд теңге.

Медицинское учреждение возводят в микрорайоне Ақжайық. Центр будет рассчитан примерно на 7 тысяч родов в год и должен снизить нагрузку на действующие родовспомогательные организации города.

Сейчас в Шымкенте ежегодно рождаются более 30 тысяч детей, а помощь при родах оказывают четыре медицинские организации.

В новом центре планируют открыть отделения акушерства, гинекологии и неонатологии. Также здесь появится неонатальная хирургия для лечения новорождённых со сложными патологиями, диагностическая лаборатория, база для генетических исследований, консультативные и реабилитационные отделения.

После запуска центра планируется создать около 800–1000 рабочих мест.