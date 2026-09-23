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На главную Анонс В Шымкенте строят перинатальный центр с неонатальной хирургией

В Шымкенте строят перинатальный центр с неонатальной хирургией

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Редактор Юлия Машковская
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В Шымкенте продолжается строительство нового перинатального центра на 200 коек. На реализацию проекта дополнительно направили 10 млрд теңге.

Медицинское учреждение возводят в микрорайоне Ақжайық. Центр будет рассчитан примерно на 7 тысяч родов в год и должен снизить нагрузку на действующие родовспомогательные организации города.

Сейчас в Шымкенте ежегодно рождаются более 30 тысяч детей, а помощь при родах оказывают четыре медицинские организации.

В новом центре планируют открыть отделения акушерства, гинекологии и неонатологии. Также здесь появится неонатальная хирургия для лечения новорождённых со сложными патологиями, диагностическая лаборатория, база для генетических исследований, консультативные и реабилитационные отделения.

После запуска центра планируется создать около 800–1000 рабочих мест.

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