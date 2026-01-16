Акция «Народный бухгалтер» проходит в Шымкенте

Её цель помочь предпринимателям разобраться в налоговых изменениях, выбрать подходящий режим работы и избежать ошибок в отчётности.

Бесплатные консультации проводят профессиональные бухгалтеры и сотрудники органов государственных доходов.

Шолпан Сариева занимается изготовлением полуфабрикатов. У неё свое небольшое домашнее производство. Сегодня женщина пришла в налоговую, чтобы узнать, как работать в условиях изменений налогового режима.

«Я пришла и увидела, что проходит акция “Народный бухгалтер”. Мне нужно было узнать, как я могу работать как предприниматель в этом году. Мне всё подробно разъяснили», — Шолпан Сариева, предприниматель.

Акция «Народный бухгалтер» стартовала по всей республике. В её рамках бухгалтеры предоставляют бесплатную консультативную поддержку индивидуальным предпринимателям и субъектам малого бизнеса. Консультации проводят профессиональные бухгалтеры, представители бухгалтерских объединений, а также опытные сотрудники органов государственных доходов.

«В основном предпринимателей интересует, на каком режиме им лучше работать: на упрощённом, общеустановленном или как самозанятым. Мы проводим анализ их предпринимательской деятельности, разъясняем, какой режим выбрать и как правильно выстроить работу в рамках нового налогового кодекса», — Маншук Абдикашева бухгалтер.

Предприниматели Шымкента могут получить бесплатные консультации в управлениях государственных доходов по Абайскому, Енбекшинскому и Каратаускому районам. Здесь им дают понятные и практические разъяснения по вопросам бухгалтерского учёта, налоговой отчётности и работы в государственных информационных системах.

«Основной формат работы — очные консультации, которые проходят в управлениях государственных доходов. В январе–феврале приём проводится три раза в неделю — по понедельникам, средам и пятницам с 10:00 до 13:00, а с марта консультации будут проводиться два раза в неделю», — Кадыржан Панбаев, заместитель руководителя управления государственных доходов по Каратаускому району.

Акция «Народный бухгалтер» продлится до конца июня.