Более 2,9 миллиона казахстанцев перешагнули 60-летний рубеж

На начало 2026 года в Казахстане насчитывалось 2 923 472 человека в возрасте 60 лет и старше. Это составляет 14,2% населения страны.

Среди них 1 163 270 мужчин и 1 760 202 женщины.

Больше всего жителей старше 60 лет проживает в Алматы — 328 385 человек. Далее следуют Туркестанская область — 216 544 человека, Карагандинская область — 212 487, Алматинская область — 203 499 и Астана — 171 138.

При этом 1 894 268 пожилых казахстанцев живут в городах, ещё 1 029 204 — в сельской местности.

В стране также насчитывается 1 323 человека в возрасте 100 лет и старше.

Во втором квартале 2026 года работали 465 302 казахстанца старше 60 лет.

По данным за 2025 год, количество получателей пенсионных выплат в стране составляло 2 415 095 человек.