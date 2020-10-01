Сегодня Международный день почтенного возраста, в этот день пожилые люди принимают поздравления и подарки.

Праздник день пожилых Валентина Куприяновна Куликова называет в шутку Днем молодежи. Основатель медиахолдинга «Отырар» на заслуженном отдыхе времени зря не теряет, она продолжает работать, только уже в другой сфере. Валентина Куприяновна делится секретом своей активности. Говорит, что это любовь к жизни!

«Ты знаешь, меня мотивирует мой возраст, я хочу быстрее увидеть результат работы, вот этим я живу»,- сказала Валентина Куликова.



Не оставил без внимания пожилых и глава Шымкента. Мурат Айтенов навестил ветеранов ВОВ, тыла и других представителей почтенного возраста. Глава третьего мегаполиса вручил каждому благодарственные письма.

Первого октября принято поздравлять старшее поколение с днем почтенного возраста, жители Шымкента не только поздравляют, но и адресуют песни пожилым, среди которых и сами бабушки и дедушки.

В Казахстане пожилыми считаются люди от шестидесяти лет. С каждым годом количество пожилых растет, уже сейчас в Казахстане больше 2 млн людей почтенного возраста. В этот день каждый из них надеется получить главный подарок — это внимание и человеческое тепло.

Шуддин Саидов