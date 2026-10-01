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На главную Анонс Более 105 тысяч пенсионеров проживают в Шымкенте

Более 105 тысяч пенсионеров проживают в Шымкенте

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Редактор Юлия Машковская
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Фото пресс-службы акимата Шымкента

В Международный день пожилых людей аким Шымкента Габит Сыздыкбеков посетил представителей старшего поколения и поздравил их с праздником.

Глава города побывал в домах Рахматуллы Мауленова, Оркена Абдиреева, Шаки Кулмажитова и Сабита Рустемова. Во время встреч они рассказали о своём жизненном и трудовом пути, а также поделились семейными воспоминаниями.

Аким поблагодарил пожилых жителей за многолетний труд и вклад в развитие Шымкента, вручил памятные подарки и пожелал здоровья и благополучия.

Сегодня в Шымкенте проживают более 105 тысяч пенсионеров. Для представителей старшего поколения действуют различные меры социальной поддержки.

Ко Дню пожилых людей 29 841 жителю старше 70 лет выплатили единовременную помощь в размере 3 МРП. Ещё 101 одиноко проживающий житель старше 80 лет ежемесячно получает социальную выплату в размере 2 МРП.

В этом году санаторно-курортным лечением планируют охватить 8 735 человек. Путёвки уже получили 5 090 пенсионеров.

В четырёх отделениях центра «Активное долголетие» ежедневно занимаются более 800 пожилых жителей. Для них проводят спортивные, творческие и оздоровительные занятия.

Шымкентцы старше 70 лет также могут бесплатно пользоваться общественным транспортом, посещать театры, музеи, зоопарк и дендрологический парк.

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