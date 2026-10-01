Жизнь вопреки годам

1 октября все мировое сообщество отмечает День пожилых людей, а значит, и все казахстанцы тоже.

Нет сомнений, что уважение к людям старшего поколения — это не разовое чувство, которым можно ограничиться одним лишь днем в году. Но в первый день октября оно прорывается, так сказать, в расширенно-концентрированном виде. С праздничным чествованием ветеранов труда, награждениями, концертами и благотворительными акциями. Что касается Шымкента, то к этому дню пенсионеры старше 70 лет получат единовременную помощь в размере 13 тыс. тенге. Небольшой, а все-таки подарок!

Старость — понятие относительное

Как-то раз по телевизору я смотрела какую-то историческую передачу. Речь там шла о королевах и королях разных монархических династий. Закадровый голос трагически вещал: «Тем временем в Англии доживала последние дни дряхлеющая королева Елизавета I. Ей было уже 69 лет, она чувствовала приближение смерти, а передать свою корону было некому — наследников Бог не дал».

И я вдруг подумала: «Этой женщине еще и 70 лет не стукнуло, а ее уже списали со счетов…»

Как же с тех пор изменилось наше представление о старости! Ничем не лучше был и более близкий нам XIX век. В литературе тех времен можно было прочесть такие сентенции: «В комнату тихо вошла старушка на пятом десятке лет…» Ну подумать только: сорок лет старухе исполнилось! Самое время уйти на покой…

Чем объясняется столь разительная перемена понятий о возрасте человека? В первую очередь, наверное, несомненный прорыв в медицине с ее потрясающими достижениями с сфере геронтологии. Во-вторых, многократно улучшилось качество жизни. Никто сейчас не изнуряет себя каторжным физическим трудом. Тут на страже — Трудовой кодекс, да и технический прогресс не стоит на месте. Вся тяжелая работа давно механизирована и автоматизирована, вскоре за нас все будут делать роботы, да и творческий труд, похоже, возьмет на себя искусственный интеллект…

Ну да речь не об этом, а о том, что нынешний «пожилой человек» — это субъект зачастую активный и деятельный. Многие пенсионеры продолжают работать. И не потому, что помирают с голоду, а потому, что не представляют себя вне социума, хотят все еще приносить пользу людям и обществу. И вообще, старость сейчас рассматривается как возможность посвятить себя любимым занятиям, путешествиям, общению с близкими людьми. Словом, всему, на что раньше не хватало времени.

И что еще немаловажно, сейчас появляются новые формы государственной социальной поддержки, которые позволяют привлекать пожилых людей к активному образу жизни. Повсеместно работают Центры активного долголетия, где пенсионеры могут бесплатно получать около сорока видов услуг как медицинского, так и психологического направления.

Кроме того, каждый пожилой гражданин может бесплатно или на льготных условиях раз в год воспользоваться услугами санаторно-курортного лечения и льготами при зубном протезировании.

В Шымкенте уже давно все пенсионеры старше 70 лет совершенно бесплатно пользуются общественным транспортом. Центры активного долголетия — это вообще незаменимый соцпроект, который направлен на психологическую и медицинскую поддержку пожилых людей. Наш шымкентский центр «Асыл Журек», например, оказывает своим подопечным около сорока видов разнообразных услуг. Сюда входят медицинское обследование, утренняя гимнастика, физиотерапия, тренажерный зал, соляная шахта, йога, бассейн, бильярд, настольный теннис, шашки, шахматы, стрельба из лука. Здесь можно вдобавок ко всему получить юридическую или консультацию по здоровому питанию, а также изучать иностранные языки, посещать кинозал, знакомиться с методами эстетического омоложения, заниматься музыкой, изобразительным, драматическим искусством и хореографией и еще много чем другим. Здесь каждый может узнать для себя что-то новое, а главное, не чувствовать себя вдалеке от кипения жизни, которая и в почтенном возрасте продолжает бить ключом.

Да и на бытовом уровне у нас почти исчез такой вид дискриминации по возрастному признаку, который называется эйджизмом. Это означает, что общество не выталкивает пожилого человека из социальной сферы, не смотрит на него как на отбракованную натуру, если он, конечно, физически способен приносить ему какую-то действенную пользу. Но все-таки, несмотря на оптимизм и самые благие пожелания, надо смотреть правде в глаза. С каждым десятилетием мы не становимся ни моложе, ни бодрее, ни креативнее. Возраст берет свое.

Психологи выделяют несколько существенно важных и заметных проблем, о которых необходимо знать родным и близким, чтобы молодость и старость не вступали на путь психологической несовместимости, а совместная жизнь была окрашена любовью, взаимопониманием и абсолютной терпимостью друг к другу.

Надо понимать, что с годами присущие человеку черты характера заметно усиливаются, порой приобретая весьма неприятные формы. У «возрастного» человека появляются различные фобии, опасения, тревожность и подозрительность. Правда, эти «сдвиги» нередко возникают и у сравнительно еще молодых людей, но не будем впадать в крайности. Остановимся на средних показателях.

Итак, пожилого человека с годами начинает одолевать некая неуверенность в завтрашнем дне. Любые изменения в жизни его пугают, заставляют нервничать, даже паниковать. Но бывает, что крайняя подозрительность легко сочетается с излишней доверчивостью. Таких людей проще всего обмануть, втереться к ним в доверие, а затем манипулировать ими в корыстных целях. Неслучайно, мошенники всех видов и мастей, в том числе телефонные, чаще всего выбирают именно эту категорию граждан для своих черных дел. Вот даже при работе над этой статьей я в интернете прочитала предупреждение, что «в преддверии 1 октября активизируются злоумышленники, которые звонят пенсионерам под видом сотрудников Социального фонда или органов соцзащиты. Они предлагают оформить «праздничную выплату» или «компенсацию за неиспользованные путевки» без визита в ЦОН, пытаясь выведать данные банковских карт и SMS-коды».

Ну что тут сказать?.. У этих людей отсутствует совесть как таковая, для них нет ничего святого. Внушите ради Бога своим престарелым родственникам, что госорганы никогда не запрашивают таких данных по телефону и что с посторонними людьми никогда ни о чем категорически разговаривать нельзя! Но вернемся к психологии.

Вас начинает раздражать, что у родного человека испортился характер? Он стал ворчливым, придирчивым, ему ничего не нравится, молодежь не так одета, музыка не похожа на музыку, певцы не умеют петь… А психологи вам объясняют, что бабушка или дедушка ведут себя так не из вредности. Здесь наслаиваются как минимум три проблемы: физиологическая, психологическая и социальная.

Физиологические проблемы связаны с ухудшением здоровья человека: подводит зрение, трудно подниматься по лестнице, мучают суставы и бессонница… С возрастом большинство заболеваний становятся хроническими, человек чувствует постоянный дискомфорт: то, что когда-то давалось легко и весело, становится тяжким преодолением трудностей. Так откуда же ему черпать состояние стойкого благодушия и радостный настрой на каждый день?!

Гнетут и социальные проблемы. К ним можно отнести снижение доходов, уровня и качества жизни, что ставит пожилого человека в некую зависимость от близких родственников. К тому же, они уже не так востребованы обществом, их социальная планка резко снижается, они начинают чувствовать себя «чужими на этом празднике жизни»… Отсюда плавно накатывают проблемы психологического характера.

Все чаще уходят в мир иной друзья и сверстники. Не с кем поговорить по душам и вспомнить прошлое. Дети и внуки, конечно, рядом, но они загружены работой, собственными текущими проблемами, которых за них никто не решит… Все чаще человек остается наедине с собой.

Пожилые люди все пристальнее прислушиваются к своему хроническому нездоровью, уходят в себя, стараются лишний раз не беспокоить близких. Или, наоборот, начинают быть капризными и мнительными, находят у себя болезни, которых и в помине нет. И если рядом никто не протянет руку поддержки, то такое состояние может легко скатиться в глубокую депрессию с потерей хоть какого-то интереса к жизни. Обычно это и становится началом конца…

Есть ли против этого какие-то психологические приемы? Специалисты на этот счет дают, в общем-то, простые и понятные советы. Главное, надо молодым усвоить, что наши старики очень нуждаются в понимании, сочувствии и поддержке, даже если не показывают вида, что в чем-то нуждаются. В критические моменты не надо оставлять их одних. Необходимо дать им понять, что они семье очень нужны и само их существование согревает теплом вашу жизнь. Наберитесь терпения выслушивать их пространные воспоминания о прошлом, тем более что вам никто так подробно не расскажет о вашем детстве и взрослении. Если они живут далеко, то звоните им почаще, даже без повода. Чтобы потом не пришлось корить себя за упущенную возможность сделать счастливыми тех, кто любил вас просто за то, что вы есть.

Главное — сердцем не стареть

Но большинство наших нынешних пенсионеров сейчас ведут такую насыщенную жизнь, что могут дать фору и некоторым молодым, неотрывно существующим в телефонно-виртуальной реальности. Не поленитесь, загляните на выходные дни в парк Абая где-то после семи вечера, и вы увидите, как задорно выплясывают там те, кому за 60 с хвостиком…

Не могу удержаться, чтобы не привести один конкретный пример — мою давнюю знакомую Гаухар Медеуову. Вот она меня действительно поражает!

Недавно она меня пригласила на городской марафон. Говорит, готовлюсь к забегу. И это несмотря на не такую уж старую и очень серьезную травму ноги. А за год до этого Гаухар Шеримовна ходила на занятия йогой и окончила курсы «Основы озвучивания», где дополнительно приобрела навыки актерского мастерства, ораторского искусства и основ дубляжа. Заметьте, все эти занятия далеко не бесплатные, могла бы деньги и на что-нибудь вещественное потратить… На вопрос, зачем ей все это нужно и пригодится ли все это в будущем, она ответила: «Просто для общего развития…»

А недавно она принимала участие в международной неделе моды Aspara Fashion Week, которая прошла в Таразе в конце сентября. Там Гаухар Медеуова выступала в качестве модели для показа одежды в национальном стиле. Заметьте, это обычный ритм жизни казахстанской пенсионерки, хотя ее хобби я перечислила далеко не все…

Так что, слова известной песни «не стареют душой ветераны» точно соответствуют жизненной правде. Счастья и здоровья вам, ветераны жизни, на долгие-долгие годы!

Елена Летягина