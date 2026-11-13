В Шымкенте напомнили об ответственности за семейно-бытовое насилие

В Шымкенте сотрудники полиции продолжают профилактическую работу по предупреждению правонарушений в семейно-бытовой сфере. Стражи порядка посещают граждан, состоящих на профилактическом учёте, проверяют ситуацию по месту их проживания и разъясняют требования законодательства.

Основная цель мероприятий — предотвратить повторные семейные конфликты, защитить права граждан и предупредить случаи бытового насилия.

В Шымкенте мужчину арестовали на десять суток за семейный конфликт

Особое внимание полицейские уделяют гражданам, которые ранее уже привлекались к административной ответственности за правонарушения в семейно-бытовой сфере. Один из таких случаев связан с мужчиной, который в состоянии алкогольного опьянения конфликтовал со своей матерью. За семейный скандал его ранее подвергли административному аресту на десять суток.

Сотрудники полиции повторно посетили мужчину по месту жительства и провели с ним профилактическую беседу. Ему разъяснили требования законодательства и напомнили о недопустимости противоправного поведения в отношении близких. По информации стражей порядка, после проведённой профилактической работы в поведении мужчины начали наблюдаться положительные изменения.

Почему важно предупреждать повторные семейные конфликты

Профилактические мероприятия направлены не только на разъяснение ответственности за правонарушения, но и на предотвращение новых случаев насилия. Сотрудники полиции уделяют внимание гражданам, состоящим на профилактическом учёте, поскольку своевременная разъяснительная работа позволяет предупреждать повторные конфликты и напоминать о необходимости соблюдать закон. Особое значение имеет формирование уважительного отношения к членам семьи. Разногласия между родственниками не должны сопровождаться угрозами, агрессией или насилием.

Полиция Шымкента напоминает об ответственности за бытовое насилие

Правоохранители подчёркивают, что семейные отношения не освобождают граждан от ответственности за противоправные действия. Профилактические беседы помогают разъяснять правовые последствия нарушений, формировать ответственное поведение и предупреждать повторные случаи семейно-бытового насилия. Такая работа проводится в рамках принципа «Закон и порядок», направленного на укрепление общественной безопасности, защиту прав граждан и формирование нетерпимости к любым проявлениям насилия.

В полиции отмечают, что предупреждение бытовых правонарушений остаётся важным направлением профилактической работы в Шымкенте.