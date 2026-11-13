Почему в Шымкенте и Туркестанской области реже расторгают браки

Казахстан больше не входит в число мировых лидеров по уровню разводов. Аналитики EnergyProm выяснили, что распространённые ранее утверждения о втором месте страны в международных рейтингах не подтверждаются официальной статистикой. Однако внутри Казахстана количество расторгнутых браков продолжает расти.

Согласно международному сравнению, Казахстан занял 14-е место среди 66 государств. Показатель разводимости составил 2,9 случая на каждую тысячу жителей старше 15 лет. Первое место среди исследованных стран заняла Россия, где на тысячу жителей соответствующего возраста приходится почти шесть разводов. Следом расположились Молдова, Грузия и Беларусь. Несмотря на то что Казахстан оказался значительно ниже в международном рейтинге, отечественная статистика свидетельствует о росте числа разводов.

По данным аналитиков, в 2025 году в стране распалось более 45 тысяч семей. Это почти на 13% больше, чем годом ранее. Тенденция сохранилась и в 2026 году. Только за первое полугодие официально расторгли брак ещё 22,5 тысячи пар. При этом ситуация заметно различается в зависимости от региона.

Наиболее высокие показатели разводимости зафиксированы в Карагандинской и Павлодарской областях. Реже браки расторгают в Туркестанской области и Шымкенте. Эксперты связывают региональные различия с уровнем урбанизации, семейными традициями и влиянием социального окружения.

Заведующая кафедрой социологии Евразийского национального университета Куралай Мухамбетова считает, что на устойчивость семейных отношений влияет не только материальное положение супругов, но и общественная среда.

По её словам, Карагандинская и Павлодарская области отличаются более высоким уровнем урбанизации, где традиционные установки могут играть меньшую роль. В южных регионах Казахстана, напротив, сохраняется более сильная ориентация на семейные ценности.

«Там юг, ориентация на традиционные ценности. Там и в брак вступают раньше. И детей в браке появляется больше. И контроль со стороны комьюнити, социального окружения гораздо более высокий», — пояснила социолог.

При этом специалист отмечает, что причины разводов нельзя объяснять исключительно финансовыми трудностями. Важную роль играют взаимопонимание супругов, способность договариваться и готовность принимать изменения в отношениях.

Психолог Акмарал Абдикеримова отмечает, что семейные проблемы могут возникать по самым разным причинам. Некоторые супруги со временем понимают, что изначально ошиблись в выборе партнёра. В других случаях разногласия появляются из-за различий в личностном развитии. По словам специалиста, бывает, что один из супругов стремится к новым целям, профессиональному или личностному росту, тогда как другой не разделяет этих стремлений.

Подобные различия способны постепенно увеличивать дистанцию между партнёрами и приводить к семейным конфликтам. Эксперты подчёркивают, что для сохранения отношений важны взаимное уважение, готовность обсуждать проблемы и учитывать потребности друг друга.

Меняются и представления казахстанцев о браке.

Если раньше создание семьи считалось одной из главных жизненных целей, то сегодня молодые люди всё чаще стремятся сначала получить образование, построить карьеру и добиться финансовой самостоятельности.

Одновременно повышаются требования к партнёрским отношениям. Казахстанцы ожидают от супругов не только материальной стабильности, но и эмоциональной поддержки, взаимопонимания и справедливого распределения семейных обязанностей. Социологи рассматривают происходящие изменения как трансформацию института семьи.

По прогнозам специалистов, в дальнейшем казахстанцы могут вступать в брак в более позднем возрасте и реже официально регистрировать отношения. При этом говорить о возможном сокращении числа разводов пока преждевременно. Несмотря на более низкую позицию Казахстана в международном сравнении, внутренняя статистика показывает, что проблема устойчивости семейных отношений остаётся актуальной.