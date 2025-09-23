В Шымкенте готовят профессионалов по пошиву обуви

Кроссовки, туфли и сапоги, созданные руками шымкентских мастеров — скоро это может стать реальностью.

В городе стартовала первая в регионе программа подготовки профессиональных обувщиков. Проект не только закрывает кадровый дефицит в лёгкой промышленности, но и открывает молодёжи дорогу в мир моды и бизнеса.

Акбота Нуркенкызы — студентка второго курса. С детства она мечтала узнать, как создаётся обувь, и теперь сама учится превращать эскизы в готовые модели.

«Я видела разную обувь и захотела создать свою. Мне было интересно, как она появляется. Во многих странах её производят. Я подумала: почему бы и мне не заняться этим? Я хочу придумать спортивную обувь» — рассказывает Акбота.

По словам руководства колледжа, Шымкент стал первой площадкой, где формируется новое поколение мастеров.

Гульмира Тагаева, директор колледжа лёгкой промышленности и сервиса: «Спрос на специалистов по пошиву обуви очень высокий. Такой специальности раньше не было. Мы стали первыми, кто её открыл. Ранее были только курсы для людей с особыми потребностями. А мы нацелились именно на производство. Инициатива акима города помогла нам реализовать это направление за два года».

К слову, не забыли и о студентах с особыми потребностями. Здесь действует система их поддержки, кроме того, работают сурдопереводчики.

Учёба длится десять месяцев. За это время студенты осваивают все этапы производства — от дизайна до готовой пары. После выпуска они смогут открыть собственное дело или устроиться на фабрики.

Здесь же готовят дизайнеров одежды и специалистов по текстилю. Их коллекции в этностиле и современном исполнении уже вызывают интерес у публики.

Спрос на отечественные бренды растёт, особенно среди молодёжи. Это даёт шанс лёгкой промышленности Казахстана заявить о себе громче. В этом учебном году в колледже будут учиться почти тысяча студентов — среди них ребята с нарушениями слуха и даже те, кто проходит обучение в местах лишения свободы. Выпускники этой программы станут первыми профессиональными обувщиками Казахстана. И именно с их лёгкой руки может начаться новая история отечественной моды.

