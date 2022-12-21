О проблемах фармрынка и критической зависимости от импорта рассказали специалисты

В Казахстане сокращается собственное производство медикаментов. Об этом свидетельствуют данные аналитиков Energyprom.kz.

Все больше наша республика стала зависеть от зарубежного производства лекарственных средств. В этом году в нашу страну завезли медикаментов на 17% больше, чем в прошлом году. Специалисты бью тревогу, на кону лекарственная безопасность страны.

Из стран СНГ в этом году завезли 7 тысяч тонн медикаментов. Основной импортер из них Россия, откуда привезли больше 5 тысяч тонн, в тройке поставщиков также оказались Беларусь и Украина. Почти 14 тысяч тонн медикаментов завезли из других стран, почти 3 тысячи из них из Китая. В тройку лидеров также вошли Германия и Индия.

Между тем производство медикаментов в Казахстане снижается. За 10 прошедших месяцев казахстанские фармзаводы произвели продукции по стоимости на четверть меньше, чем годом ранее. Казахстану катастрофически не хватает заводов. Наши производства выпускают небольшое количество наименований, говорят специалисты. На бумаге их 300, а на деле 30 одинаковых, но разной дозировки, вот и получается внушительная цифра. По словам директора ассоциации фармацевтических и медицинских организаций «Даму», необходимо разработать перечень жизненно важных препаратов, и производить их в нашей стране.

«Надо разделить на 4 секции, и в каждой секции поставить 3 завода, пусть они будут не гигантами, а такие небольшие, и пусть они выпускают те препараты, которые нужно, в России их называют «жизненно важные лекарства». В тоже время не дублировать, если натрий хлор выпускают в Шымкенте, чтобы этот же натрий хлор не выпускали на Западе«,- говорит Хадиша Альжанова, директор Ассоциации фармацевтических и медицинских организаций Даму».

А фармацевтические препараты продолжают дорожать. За год цены в среднем поднялись на 13%. Некоторые и того выше. Так, раствор йода и ацикловир поднялись в цене почти на 40%, на треть подорожал обычный активированный уголь, хилак форте и даже ацетилсалициловая кислота. Специалисты говорят, наши стоили бы на порядок дешевле. Но чтобы открыть завод по производству медикаментов потребуются годы простоя, не считая нескольких лет затраченных на строительство завода и запуска линий.

«Выпускаете продукт, вы этот продукт сертифицируете, и ждете три года для того, чтобы подтвердить, что действительно срок годности препарата соответствует с заявленными вами критериями», — говорит Талгат Омаров, руководитель ассоциации независимых аптек Казахстана.

А еще фармацию необходимо вывести в отдельную ведомость, уверены специалисты. Чтобы вопрос лекарственной безопасности решался отдельным агентством.

В Казахстане из-за неконкурентоспособности закрываются аптеки. Из них 300 мелких только с начала года ушли с фармрынка Алматы. Все дело в том, что цены завышают поставщики, заявляют представители аптек. А продавать определенный перечень медикаментов выше предельных цен нельзя по закону. Фармацевты не выдерживают такого дисбаланса и уходят в минус, а затем закрываются.