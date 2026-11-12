В Шымкенте обсудили задачи Народного совета Казахстана

Во время встречи участники рассмотрели приоритетные направления деятельности Народного совета и планы дальнейшей работы.

Заместитель акима Шымкента Сарсен Куранбек отметил важность открытого обсуждения общественно значимых вопросов и участия граждан в развитии страны.

«Впереди выборы в маслихаты, которые станут продолжением проводимых преобразований. Недавно на заседании Национального курултая глава государства обозначил приоритетные направления развития страны. Сегодня мы собрались, чтобы вместе обсудить эти вопросы и выработать общую позицию. Если у вас есть предложения или проблемы, которые вас волнуют, их необходимо открыто обсудить на этой встрече», — подчеркнул Сарсен Куранбек.

Участники отметили, что общественный диалог позволяет учитывать предложения граждан и находить совместные решения по актуальным вопросам. Отдельное внимание уделили деятельности этнокультурных объединений, которые участвуют в сохранении культурного наследия, развитии межэтнических отношений и воспитании молодого поколения.

Член Народного совета Казахстана Абдез Иманкулов подчеркнул, что представители различных этнокультурных центров активно поддерживают совместные инициативы.

В качестве примера он привёл недавно состоявшийся день узбекской культуры. Несмотря на то что организатором выступил узбекский этнокультурный центр, к проведению мероприятия присоединились представители других объединений.

По его словам, подобное взаимодействие показывает готовность этнокультурных организаций совместно работать над укреплением общественного согласия.

Отметим, что в состав Народного совета Казахстана вошли три представителя Шымкента.

В ходе встречи также обсудили реализацию инициатив «Адал азамат» и «Таза Қазақстан», направленных на формирование ответственного отношения к обществу, окружающей среде и общественным ценностям. Участники затронули вопросы соблюдения закона и порядка, развития экономики, модернизации инфраструктуры, цифровизации и внедрения технологий искусственного интеллекта. Особое внимание уделили поддержке малого и среднего бизнеса, расширению использования государственного языка и продвижению национальных ценностей.

Представители общественности также высказали предложения по поддержке молодёжных инициатив и укреплению взаимодействия между государственными органами и институтами гражданского общества.

По итогам встречи участники отметили необходимость дальнейшей системной работы по сохранению межэтнического согласия, развитию общественного диалога и укреплению общенационального единства. Важными направлениями остаются воспитание патриотизма, повышение гражданской ответственности, уважение к закону и поддержка общественных инициатив.

Участники подчеркнули, что взаимодействие государственных органов, этнокультурных объединений и представителей гражданского общества играет важную роль в сохранении стабильности и развитии страны.