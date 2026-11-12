В Шымкенте напомнили об опасности открытых окон для детей

В Туранском районе Шымкента провели профилактическую акцию, направленную на предупреждение выпадения детей из окон многоэтажных домов. Сотрудники районного управления по чрезвычайным ситуациям совместно с аппаратом акима и Молодёжным ресурсным центром встретились с жителями и напомнили о правилах безопасности.

Во время разъяснительной работы особое внимание уделили опасности открытых окон. Маленький ребёнок может забраться на подоконник, используя стоящие рядом стул, диван или другую мебель. Даже кратковременное отсутствие присмотра в такой ситуации способно привести к трагедии.

Участникам акции объяснили, почему москитная сетка не защищает от падения. Она предназначена для защиты помещения от насекомых и не рассчитана на вес ребёнка. Поэтому наличие сетки не делает открытое окно безопасным.

В ходе мероприятия на окна установили специальные защитные блокираторы, которые препятствуют самостоятельному открыванию створок детьми. Организаторы призвали родителей использовать подобные устройства и регулярно проверять их исправность.

Специалисты рекомендуют не оставлять детей одних в комнатах с открытыми окнами, отодвигать мебель от подоконников и не разрешать игры возле оконных проёмов. При проветривании важно исключить возможность свободного доступа ребёнка к открытому окну.

Профилактическая акция призвана привлечь внимание взрослых к повседневным рискам. Безопасность детей зависит не только от установленных защитных устройств, но и от постоянного внимания родителей и других взрослых членов семьи.

Организаторы напоминают: даже несколько минут невнимательности могут привести к тяжёлым последствиям. Простые меры предосторожности помогают снизить риск несчастных случаев и сохранить жизнь и здоровье ребёнка.

Родителям также советуют объяснять детям, почему нельзя вставать на подоконник и опираться на сетку!