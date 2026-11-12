В Шымкенте пациенту с желудочным кровотечением провели сложную операцию

В Шымкенте хирурги городской клинической больницы №1 провели сложную высокотехнологичную операцию пациенту, экстренно госпитализированному с желудочно-кишечным кровотечением. Медикам удалось выполнить вмешательство лапароскопическим методом, без большого хирургического разреза.

Пациент поступил в приёмное отделение больницы с признаками желудочно-кишечного кровотечения. В ходе обследования специалисты обнаружили крупную язву, расположенную на малой кривизне желудка.

После комплексной оценки состояния пациента врачи приняли решение о необходимости хирургического вмешательства. Специалисты провели необходимую подготовку и получили согласие пациента.

Операцию выполнили с использованием современного эндовидеолапароскопического оборудования. Хирурги провели субтотальную резекцию желудка — удаление значительной его части. Кроме того, были выполнены оментэктомия — удаление сальника, а также D2-лимфодиссекция — удаление определённых групп лимфатических узлов.

Все этапы хирургического вмешательства специалисты провели лапароскопическим методом. Эта технология позволяет выполнять сложные операции через небольшие разрезы с использованием специальных инструментов и видеокамеры.

После операции пациент в течение суток находился в отделении реанимации под наблюдением медицинского персонала. В настоящее время он продолжает лечение в хирургическом отделении. По информации врачей, его общее состояние оценивается как стабильное.

Как сообщили в медицинском учреждении, городская клиническая больница №1 выполняет операции по резекции желудка лапароскопическим методом.

Преимущество малоинвазивной хирургии заключается в уменьшении операционной травмы и возможности более лёгкого восстановления пациента по сравнению с традиционными открытыми вмешательствами.