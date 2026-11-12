Казахстанцы начали добровольно отказываться от пособий через eGov Mobile

В Казахстане 729 человек воспользовались новым цифровым сервисом добровольного отказа от социальных выплат. Услуга заработала в октябре 2026 года и позволяет гражданам самостоятельно отказаться от отдельных видов государственной поддержки.

Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения Республики Казахстан. По данным ведомства, с момента запуска сервиса 729 казахстанцев приняли решение прекратить получение социальных выплат и пособий. В министерстве отмечают, что такая возможность предусмотрена для граждан, которые способны самостоятельно обеспечивать себя и свои семьи и не нуждаются в дополнительной государственной поддержке.

С 2027 года социальную помощь будут предоставлять более адресно

С 1 января 2027 года в Казахстане планируется изменить подход к предоставлению государственной поддержки по 12 из 36 видов социальных пособий. Основной акцент будет сделан на адресности помощи. Это означает, что приоритет при предоставлении поддержки будет отдаваться гражданам, которые действительно в ней нуждаются. В Минтруда подчёркивают, что добровольный отказ от социальных выплат является проявлением социальной ответственности и солидарности.

Как отказаться от социальных выплат

Цифровой сервис «Добровольный отказ от социальных выплат» доступен в мобильном приложении eGov Mobile. Воспользоваться услугой могут только граждане, которые уже получают соответствующие социальные выплаты или пособия. Для подачи заявления не требуется посещать государственные органы. Получатель может самостоятельно оформить электронное обращение об отказе от отдельных видов государственной поддержки. При этом в министерстве особо подчёркивают, что отказ от социальных выплат является исключительно добровольным решением гражданина, а не обязанностью. Сервис прежде всего ориентирован на людей с высоким уровнем материального благополучия, которые могут самостоятельно обеспечивать потребности своей семьи.

Можно ли снова получать выплаты после отказа

Граждане, добровольно отказавшиеся от государственной поддержки, сохраняют право повторно обратиться за её назначением, если их жизненные обстоятельства изменятся. В таком случае заявление будет рассмотрено в соответствии с действующим законодательством Казахстана. Таким образом, использование нового сервиса не лишает человека возможности в дальнейшем претендовать на социальную помощь.

Казахстанцев предупредили о подозрительных ссылках

Министерство труда и социальной защиты населения напоминает, что пользоваться цифровым сервисом необходимо только через официальные платформы электронного правительства — приложение eGov Mobile и портал eGov.kz. Граждан призывают не переходить по подозрительным ссылкам и не передавать личные данные посторонним лицам.