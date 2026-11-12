В зоопарке впервые почти за 30 лет у удавов появилось потомство

В шымкентском городском зоопарке произошло сразу два необычных события. Впервые почти за 30 лет здесь получили потомство удавов, а также впервые за всю историю учреждения на свет появились детёныши скатов Моторо. Для сотрудников зоопарка это стало результатом многолетней работы по содержанию и разведению экзотических животных.

Маленькие удавы появились на свет ещё в конце лета, однако показать их журналистам решили только сейчас, когда детёныши немного подросли.

Под специальной лампой малыши греются, тесно прижавшись друг к другу. Для поддержания необходимых условий специалисты внимательно следят за температурой и состоянием молодых рептилий. Удавы относятся к семейству ложноногих и не являются ядовитыми змеями. В отличие от яйцекладущих рептилий, их детёныши развиваются внутри организма матери и появляются на свет уже сформированными.

Как рассказала биолог-экскурсовод Раиса Долгова, первоначально родились 15 малышей, однако выжили не все.

«Родилось 15 малышей, но не все были жизнеспособны. Мама первородка, и сейчас их десять осталось. Но и до сих пор не все кушают самостоятельно», — отметила специалист.

Раиса Долгова работает в секции террариума с 1987 года. По её словам, в последний раз потомство у удавов в Шымкентском зоопарке появлялось в начале 1990-х годов.

За прошедшее время здесь сменилось несколько поколений этих рептилий. Родители нынешних детёнышей прибыли из-за рубежа: самец — из России, а самка — из Минского зоопарка.

Ещё одним значимым событием стало появление потомства у пресноводных скатов Моторо. Детёныши родились 26 июля 2026 года.

В отличие от большинства рыб, эти скаты не откладывают икру. Самка вынашивает потомство внутри организма, а на свет появляются уже сформированные детёныши, способные самостоятельно плавать.

Родителей молодых скатов приобрели весной 2023 года в частном зоомагазине. Однако добиться их размножения оказалось непросто.

По словам сотрудника зоопарка Манаса Молдагалиева, скаты отличаются сложным поведением и не всегда уживаются друг с другом.

«В природе очень трудно их развести, их трудно вот так взять и добавить как пару. У них есть свои характеристики. У них есть характер, могут не ужиться между собой», — рассказал специалист.

Для успешного содержания и разведения скатов сотрудники зоопарка постоянно контролируют температуру и чистоту воды, следят за питанием и состоянием животных. При этом даже новорождённые скаты Моторо имеют ядовитый шип на хвосте, поэтому обращение с ними требует особой осторожности.

Появление потомства сразу у двух видов экзотических животных стало важным событием для Шымкентского зоопарка.

Для специалистов это результат продолжительной работы по созданию необходимых условий содержания и размножения животных. А для посетителей — возможность ближе познакомиться с особенностями рептилий и пресноводных скатов.