Казахстанцам объяснили, почему банки не снижают ставки по займам

В Казахстане банковские кредиты в ближайшее время могут остаться дорогими. Большинство участников опроса Ассоциации финансистов Казахстана (АФК) прогнозируют, что в декабре Национальный банк сохранит базовую ставку на уровне 15,75%.

Основная причина — сохраняющиеся инфляционные риски, которые требуют осторожного подхода к смягчению денежно-кредитной политики.

По оценкам опрошенных специалистов, сохранение ставки позволит Нацбанку оценить, насколько устойчиво замедляется рост потребительских цен. При этом даже возможное снижение базовой ставки не означает, что банки сразу начнут выдавать более дешёвые кредиты.

Как объясняет главный аналитик Ассоциации финансистов Казахстана Рамазан Досов, стоимость банковских займов зависит не только от решений Национального банка, но и от расходов финансовых организаций на привлечение средств.

В частности, банки продолжают обслуживать депозиты, открытые ранее под более высокие проценты.

«Базовую ставку начали снижать с июня. Но у нас депозиты длинные, в среднем на 12 месяцев. Если вы открывали депозит, вы фиксировали ставку. Она за это время не снизилась», — пояснил аналитик.

По его словам, снижение стоимости кредитования станет возможным по мере того, как старые депозиты будут заменяться новыми, открытыми под более низкие ставки.

Таким образом, между снижением базовой ставки и изменением условий кредитования существует определённый временной промежуток.

Директор ТОО «Улагат Консалтинг Групп» Марат Каирленов считает, что на решение банков о снижении процентных ставок будет влиять и ситуация в экономике.

Финансовые организации оценивают качество кредитного портфеля и риски невозврата займов. Если потребительский спрос начнёт восстанавливаться, а продажи компаний увеличатся, это может положительно повлиять на платёжеспособность заёмщиков.

По мнению эксперта, банки могут пойти на некоторое снижение ставок в перспективе нескольких месяцев или квартала. Однако важную роль в этом процессе будут играть дальнейшие решения Национального банка.

Аналитики также обращают внимание на влияние государственных расходов на экономику.

В частности, дальнейшая динамика процентных ставок будет зависеть от того, насколько быстро средства, предусмотренные на проекты народного строительства, начнут поступать в экономику.

Если значительные объёмы финансирования будут направлены за короткий период, это может усилить инфляционное давление. В таком случае возможности Национального банка для дальнейшего снижения базовой ставки окажутся ограниченными.

Таким образом, казахстанцам пока не стоит рассчитывать на быстрое удешевление банковских займов. Даже при снижении базовой ставки изменение условий кредитования может происходить постепенно.

Дальнейшая стоимость кредитов будет зависеть от инфляции, стоимости привлечённых банками средств, состояния экономики и способности заёмщиков своевременно выполнять свои обязательства.