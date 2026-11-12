Сколько казахстанцев остались без работы в 2026 году

В Казахстане по итогам третьего квартала 2026 года уровень безработицы составил 4,5%. Такие данные приводит Бюро национальной статистики по результатам выборочного обследования занятости населения.

По информации ведомства, численность рабочей силы в стране достигла 9 млн 849 тысяч человек. Из них 9 млн 403,4 тысячи были заняты в различных отраслях экономики.

Большинство работающих казахстанцев являются наёмными сотрудниками. Их численность составила 7 млн 247,7 тысячи человек, или 77,1% от общего количества занятых. Ещё 2 млн 155,7 тысячи человек, или 22,9%, относятся к категории самостоятельно занятых.

Уровень занятости среди населения в возрасте от 15 лет составил 64,3%.

В каких сферах работает больше всего казахстанцев

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество занятых в экономике увеличилось на 73,3 тысячи человек. Основной прирост обеспечили наёмные работники.

Наибольшая доля занятого населения приходится на следующие отрасли:

Торговля — 16,8%.

Образование — 13,3%.

Промышленность — 12,6%.

Сельское хозяйство — 10,5%.

Таким образом, торговля остаётся крупнейшей сферой занятости среди перечисленных отраслей.

Какова ситуация с безработицей среди молодёжи

Согласно статистике, уровень безработицы среди молодых казахстанцев в возрасте от 15 до 34 лет составил 2,9%. При этом доля молодёжи категории NEET, то есть граждан, которые не работают, не учатся и не проходят профессиональную подготовку, достигла 5,6%.

Напомним, с 1 января 2023 года в Казахстане к категории молодёжи относятся граждане до 35 лет.

Сколько безработных зарегистрировано официально

По состоянию на конец сентября 2026 года в органах занятости Министерства труда и социальной защиты населения Казахстана были официально зарегистрированы 346,9 тысячи безработных. Их доля составила 3,5% от общей численности рабочей силы. При этом общий уровень безработицы, рассчитанный по методологии Международной организации труда, составил 4,5%.

Согласно этой методологии, безработными считаются граждане, которые не имеют оплачиваемой работы, активно занимаются её поиском и готовы приступить к трудовой деятельности.