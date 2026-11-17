В Шымкенте открылась выставка «Матьо — национальные костюмы венгерского народа», посвящённая традиционному искусству, культуре и национальной одежде Венгрии. Посетителям представили яркие орнаменты, цветочные узоры и особенности народных костюмов, история которых насчитывает около двухсот лет.

В церемонии открытия принял участие генеральный консул Венгрии в Алматы Саболч Карой Сёке.

Искусство матьо зародилось в окрестностях венгерского города Мезёкёвешд. Его отличительными особенностями стали насыщенные цвета, сложные цветочные композиции и традиционная роза матьо — один из наиболее узнаваемых элементов национальной вышивки. На протяжении нескольких поколений мастера сохраняют характерные орнаменты и передают секреты ремесла своим потомкам. Сегодня эти традиции остаются важной частью культурного наследия Венгрии.

Выступая на открытии выставки, генеральный консул Венгрии в Алматы Саболч Карой Сёке поблагодарил организаторов за возможность представить венгерскую культуру жителям Шымкента.

«Я хотел бы поблагодарить за возможность открыть эту выставку. Это прекрасная экспозиция, настоящий праздник венгерской культуры. Думаю, в Шымкенте она будет очень популярна. Наши страны близки, как родственники», — отметил дипломат.

По его словам, аналогичная выставка в прошлом году проходила в Алматы.

Проведение выставки стало ещё одним шагом в развитии культурного сотрудничества между Казахстаном и Венгрией. Как отметил руководитель городского управления туризма, внешних связей и креативной индустрии Бексултан Адильханов, Шымкент продолжает укреплять международные отношения, в том числе с венгерскими городами.

«Выставка представляет Венгрию и знакомит с традициями этой страны. Сегодня Шымкент активно развивает отношения с Венгрией. Есть прямой авиарейс Шымкент — Будапешт, развиваются побратимские отношения между Шымкентом и Дебреценом. Такие мероприятия будут проводиться и дальше — как здесь, так и в Венгрии», — сообщил Бексултан Адильханов.

По словам представителей городского управления, сотрудничество предполагает дальнейшее проведение совместных культурных мероприятий и развитие международных связей.

Выставка национальных костюмов позволяет жителям Шымкента ближе познакомиться с историей и традициями венгерского народа, увидеть особенности старинного ремесла и узнать, какое значение национальная вышивка сохраняет в современной культуре Венгрии.