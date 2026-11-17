В университете «Мирас» в Шымкенте обучаются 19 243 студента. Вуз реализует 24 образовательные программы бакалавриата и девять программ магистратуры. Студентам доступны обучение на трёх языках, современные лаборатории и возможности для получения практического опыта за рубежом.

Университет был основан в 1997 году. Сегодня учебный процесс организован с использованием 11 лабораторий, где студенты могут закреплять теоретические знания и развивать профессиональные навыки.

Одним из направлений подготовки является изучение иностранных языков. Студент третьего курса Бекжан Кайратулы обучается по образовательной программе «Два иностранных языка». Основным языком для него является английский, вторым — французский.

«Моя специальность — два иностранных языка. Основной язык — английский, второй — французский. Сейчас в университете мне дают качественное образование, создают комфортные условия и даже обеспечивают работой», — рассказал Бекжан Кайратулы.

Помимо освоения выбранных специальностей, студенты университета могут развиваться в спортивном и творческом направлениях. Также предусмотрены возможности для получения практического опыта за пределами Казахстана.

В вузе уделяют внимание не только теоретической подготовке, но и приобретению навыков, необходимых для дальнейшей профессиональной деятельности.

17 ноября, в Международный день студентов, преподаватели университета поздравили молодёжь с праздником и пожелали успехов в учёбе.

«Дорогие студенты! Поздравляю вас с Международным днём студентов, который отмечается 17 ноября! Университет „Мирас“ — это обитель знаний и возможностей. Желаю вам успехов в учёбе и достойных достижений в жизни!» — отметила магистр, преподаватель сектора педагогики и психологии Шапагат Абилханкызы.

В университете продолжают развивать образовательные направления, ориентированные на подготовку специалистов для различных сфер деятельности.

Полученные во время обучения знания, практические навыки и профессиональный опыт помогают выпускникам подготовиться к выходу на рынок труда и дальнейшему карьерному развитию.