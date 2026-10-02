Два мобильных медкомплекса передали Туркестанской области

В Туркестанской области для жителей отдалённых сёл расширяют доступ к медицинской диагностике. Общественный фонд «Қазақстан халқына» передал региону два мобильных медицинских комплекса с современным оборудованием.

Комплексы предназначены для проведения скринингов и профилактических обследований непосредственно в населённых пунктах, чтобы жителям не приходилось выезжать в областной центр.

Общая стоимость двух мобильных комплексов составила 1,1 млрд теңге. Один из них оснащён аппаратом компьютерной томографии. Во втором установлены маммограф и ультразвуковой аппарат экспертного класса.

Ожидается, что новое оборудование позволит повысить доступность онкологических обследований и поможет выявлять заболевания на ранних стадиях.

«Это практическая поддержка в повышении качества и доступности медицинской помощи», — отметил аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров.

Председатель правления фонда «Қазақстан халқына» Ляззат Шынгысбаева подчеркнула, что современное оборудование должно расширить возможности местных специалистов при диагностике и лечении пациентов.

На презентации также рассказали о поддержке онкологических пациентов. По словам председателя правления Казахского НИИ онкологии и радиологии Ербола Бекмухамбетова, при содействии фонда пациентам стали доступны 15 современных видов противоопухолевой лекарственной терапии. Такое лечение получили более тысячи человек.

После презентации мобильных медицинских комплексов представители области и фонда ознакомились с социальными проектами, реализованными в регионе.

С 2022 года при поддержке фонда «Қазақстан халқына» в Туркестанской области реализовано 25 проектов. На социальные инициативы направлено более 20,3 млрд теңге.