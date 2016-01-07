Что нужно учитывать при смене мобильного оператора с сохранением номера

От
Ксения Поляница
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Отныне казахстанцы могут свободно переходить на любого сотового оператора

С начала года казахстанцы могут свободно выбирать любого сотового оператора, сохраняя при этом собственный номер. Делать это можно не чаще, чем 1 раз в 2 месяца. Услуга бесплатная, воспользоваться ей может любой абонент. Нововведения стали доступны с 1 января, после отмены так называемого “мобильного рабства”.

Для того, чтобы воспользоваться услугой перехода с одного бренда на другой, необходимо, чтобы номер абонента был зарегистрирован на него, а баланс — положительным. При переходе, пользователя на другого сотового оператора сохраняется свой номер телефона и баланс, который был на счете. Выигрывает абонент, так как нововведение приведет к снижению стоимости тарифов, уверяют эксперты. Впрочем, этого давно ждали и сами мобильные операторы.

Что нужно учитывать при смене мобильного оператора с сохранением номера
Отныне казахстанцы могут свободно переходить на любого сотового оператора

Жанат Жантурин, менеджер департамента регионального управления филиала «Kcell» в г. Шымкент: «Эта услуга очень удобна, ведь, номер остается прежним и абонент не потеряет свои контакты. Так же, тем кому необходимо разговаривать по кредитной системе, то есть в долг, они могут воспользоваться кредитной системой. Кроме того, они могут создать корпоративную группу и общаться безлимитно, неограниченно между определенными номерами».

Отныне, мобильные операторы будут нести затраты только на модернизацию своей сети. Основную нагрузку на себя взяло государство. Было куплено специальное оборудование за 450 миллионов, которое уже успешно прошло испытание.

Жулдызай Мусагулова, главный эксперт Комитета связи, информатизации и информации МИР РК: “В этом году в 2 этапа проводили тестирование. Были протестированы реальные процессы при совершении вызова, отправке смс, пополнения баланса. На текущий момент операторы полностью готовы к внедрению этой услуги”.

Эксперты предсказывают, что цены на мобильную связь в стране в среднем упадут на 40 %. Чтобы удержать клиентов, операторы будут держать руку на пульсе, обновляя тарифные планы и повышая качество услуг. С нетерпением этого ждали тысячи казахстанцев, однако есть и те, кто верен своему оператору, несмотря ни на что.

Всего в Казахстане около 30 миллионов абонентов, пользующихся мобильной связью. При том что проживают здесь всего 17 млн человек. Это говорит о том, что многие казахстанцы держат по несколько SIM-карт. Эксперты уверены, после введения новой услуги ситуация изменится. К слову, так называемое “мобильное рабство” уже отменено в более чем 100 странах мира.

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14 Комментариев Включено "Что нужно учитывать при смене мобильного оператора с сохранением номера"

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Tino ХИТOFF ©
Гость
Tino ХИТOFF ©

Баланс не переносится. Деньги с баланса так же не вернут. Ко всему вы ещё и номер должны купить если нет номера оператора, на которого вы переходите.
Я перенёс с Кселл на Билайн. Сам перенос занял 10 минут, а вот потратил 3 часа и 700 тенге чтобы восстановить номер, получить новую симку, подключить тариф. Есть фото, чеки, скриншоты…

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1 год 16 дней назад
Данияр
Гость
Данияр
Привет. У меня при переходе с Кселл на Билайн появился предупреждающий сигнал о смене оператора в виде трёх коротких гудков. Главное у других операторов это предупреждение в виде голосового предупреждения, а компания Ксеел решила “отомстить” за то, что перешли и придумали сигнал очень похожий на сбой вызова. Когда люди пытаются дозвонится и слышат эти три гудка они думают, что это сбой и отклоняют вызов. Обратился в Ксееl – они мне говорят, что мы не можем убрать данный сигнал, так как у нас так настроен регулятор и мы его не можем перенастроить, а Билайна и Теле 2 настроили свой регулятор голосовым… Показать весь текст »
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9 месяцев 5 дней назад
Нур
Гость
Нур

Здоров! Решилась проблема с тремя гудками? Я с билайн на актив перешел. Хочу убрать эту фигню

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1 час 54 минут назад
Tino ХИТOFF ©
Гость
Tino ХИТOFF ©

Вот, кто в отличии от вас, хотя бы поинтересовался реальным опытом перехода с одного оператора на другого, в Шымкенте.
tengrinews.kz/kazakhstan_news/otmena-mobilnogo-rabstva-kazahstantsyi-nachali-menyat-svyaz-286800/

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1 год 16 дней назад
Демидоff
Гость
Демидоff

Тино, да вы себе льстите. Сам тенгриньюс поинтересовался у вас, а перешли ли вы с кселл на билайн?!)))) Серьезно? это шедевр! Ну поделились бы и с отыраром своим опытом, они бы про вас тоже написали…

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1 год 15 дней назад
Tino ХИТOFF ©
Гость
Tino ХИТOFF ©
Я поделился потому, что меня об этом спросили, после моего возмущения всеми “условиями” о которых нет ни слова в правилах переноса, а заодно попросили разрешения, поделиться с читателями поскольку это реальный опыт переноса номера. И то, что я переносил с Кселл на Билайн, вообще не играет ни какой роли, важно было забрать у них номер. У Билайна меня только голосовая связь устраивает, а интернет использую от другого оператора. А по поводу самомнения, у меня всё в порядке! А вот вы, что вы почерпнули из материала, который автор назвала – “Что нужно учитывать при смене мобильного оператора с сохранением номера” О… Показать весь текст »
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1 год 15 дней назад
Демидоff
Гость
Демидоff
Константин, уж не вам про желчь мне говорить. Не вам. Человеку, который вечно чем то недоволен. Как не зайдешь на сайт, так чуть ли не под каждым постом ваш язвительный комментарий. А ваш канал на ютуб?! Это же кладезь желчи. “Жалкое подобие или то, что осталось от поющего фонтана в Шымкенте” – это что за видео, о чем оно? О да! Этот видео-материал уж явно наполнен смыслом. Если вы такой праворуб, имеющий свое собственное мнение, начитанный и вообще, вам “палец в рот не клади”, спросили бы мнение у шымкентцев по поводу того же фонтана. Что они думают, или на худой… Показать весь текст »
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1 год 14 дней назад
Демидоff
Гость
Демидоff

И да. Я почерпнул для себя многое. А вот вы, кроме строки: “При переходе, пользователя на другого сотового оператора сохраняется свой номер телефона и баланс, который был на счете”.., видимо больше ничего и не увидели. И кстати, при переходи с Кселл на Актив баланс сохраняется, это я вам гарантирую. Сам недавно менял оператора.

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1 год 14 дней назад
Tino ХИТOFF ©
Гость
Tino ХИТOFF ©

За, что же тебя так жизнь обидела!?

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1 год 13 дней назад
Демидоff
Гость
Демидоff

Вот и кончились разумные аргументы, сразу видно, что слова задели. Конечно, себя то обсуждать не очень приятно. И не надо тыкать, мы с вами на ты не переходили…

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1 год 13 дней назад
Tino ХИТOFF ©
Гость
Tino ХИТOFF ©
Нет ни малейшего желания, обсуждать меня, ТЫ кто чтобы это делать на сайте и переходить на личности? Кто вообще спрашивал твоё мнение на счёт моих комментариев? Человек, которой не способен отличить разных операторов, от брендов одного оператора, тот, кто не в состоянии на двух видео увидеть половину не работающих функций, тот кто не разбираясь в таких финансовых инструментах, как монеты из драг металлов задаёт мне вопрос, прочтя бред написаный другим профаном? ТЫ, который даже в НИКе который у меня в отличии от тебя происходит от имени и фамилии, не можешь избежать копирования, ты считаешь возможным кидать упрёки и задавать вопросы?… Показать весь текст »
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1 год 12 дней назад
Демидоff
Гость
Демидоff

Я аплодирую стоя!!! Те же вопросы можно задать и тебе. Кто ты такой, чтобы думать, что твое мнение здесь интересно?! Удивительно, но кроме тебя смысл твоих же видео никто не понимает. Ибо поэтому у тебя всего 5 подписчиков, гений видео-блогов. Ужасно когда человек не имеет в себе сил признать собственные ошибки. Зато горазд указывать на недочеты других. Всего хорошего! Более не имею желания общаться с глубоко несчастным и обиженным на весь свет человеком

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1 год 12 дней назад
Chingiz Chingiz
Гость
Chingiz Chingiz

Социальный опрос показал что более 60% процентов казахстанцев держат 2 и более SIM-карт.

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1 год 16 дней назад
Майя
Гость
Майя

Мне интересно, а как теперь использовать тарифы с безлимитом внутри сети? Если непонятно по цифрам абоненту какого оператора ты звонишь….

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1 год 15 дней назад
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