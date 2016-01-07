Что нужно учитывать при смене мобильного оператора с сохранением номера

С начала года казахстанцы могут свободно выбирать любого сотового оператора, сохраняя при этом собственный номер. Делать это можно не чаще, чем 1 раз в 2 месяца. Услуга бесплатная, воспользоваться ей может любой абонент. Нововведения стали доступны с 1 января, после отмены так называемого “мобильного рабства”.

Для того, чтобы воспользоваться услугой перехода с одного бренда на другой, необходимо, чтобы номер абонента был зарегистрирован на него, а баланс — положительным. При переходе, пользователя на другого сотового оператора сохраняется свой номер телефона и баланс, который был на счете. Выигрывает абонент, так как нововведение приведет к снижению стоимости тарифов, уверяют эксперты. Впрочем, этого давно ждали и сами мобильные операторы.

Жанат Жантурин, менеджер департамента регионального управления филиала «Kcell» в г. Шымкент: «Эта услуга очень удобна, ведь, номер остается прежним и абонент не потеряет свои контакты. Так же, тем кому необходимо разговаривать по кредитной системе, то есть в долг, они могут воспользоваться кредитной системой. Кроме того, они могут создать корпоративную группу и общаться безлимитно, неограниченно между определенными номерами».

Отныне, мобильные операторы будут нести затраты только на модернизацию своей сети. Основную нагрузку на себя взяло государство. Было куплено специальное оборудование за 450 миллионов, которое уже успешно прошло испытание.

Жулдызай Мусагулова, главный эксперт Комитета связи, информатизации и информации МИР РК: “В этом году в 2 этапа проводили тестирование. Были протестированы реальные процессы при совершении вызова, отправке смс, пополнения баланса. На текущий момент операторы полностью готовы к внедрению этой услуги”.

Эксперты предсказывают, что цены на мобильную связь в стране в среднем упадут на 40 %. Чтобы удержать клиентов, операторы будут держать руку на пульсе, обновляя тарифные планы и повышая качество услуг. С нетерпением этого ждали тысячи казахстанцев, однако есть и те, кто верен своему оператору, несмотря ни на что.

Всего в Казахстане около 30 миллионов абонентов, пользующихся мобильной связью. При том что проживают здесь всего 17 млн человек. Это говорит о том, что многие казахстанцы держат по несколько SIM-карт. Эксперты уверены, после введения новой услуги ситуация изменится. К слову, так называемое “мобильное рабство” уже отменено в более чем 100 странах мира.