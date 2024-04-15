Сдать налоговые отчетности в срок призывают специалисты

Управление государственных доходов по Аль-Фарабийскому району призывает индивидуальных предпринимателей представлять формы налоговой отчетности в установленные сроки.

В случае невыполнения требований, согласно статьи 272 кодекса об административных правонарушениях, будут применены административные взыскания.

Специалисты управления госдоходов по Аль-Фарабийскому району Шымкента призывают юридические лица и индивидуальных предпринимателей быть внимательными при сдаче налоговой отчетности через налоговый кабинет.

Бакыт Болатбеков, руководитель отдела управления государственных доходов по Аль-Фарабийскому району:

«При сдаче налоговой отчетности, в обязательном порядке необходимо правильно указать код налогового управления в соответствии со сведениями данных налогоплательщика. В случае неправильного указания кода налогового управления в ваших лицевых отчётах формируется задолженность или переплата. Бухгалтеры или ответственные лица, сдающие налоговую отчетность, должны быть внимательны к обязательной регистрации».

При сдаче налоговой отчетности запрашивается и проверка сведений о том, не зарегистрированы ли физлица в качестве индивидуального предпринимателя через приложение «Е-салык-Бизнес».

Бакыт Болатбеков, руководитель отдела управления государственных доходов по Аль-Фарабийскому району:

«В Аль-Фарабийском районе зарегистрированы 9 тысяч 278 юридических лиц, 26 тысяч 428 индивидуальных предпринимателей. Отдел по работе с налогоплательщиками контролирует правильность представления налоговой отчетности указанными индивидуальными и юридическими лицами».

Функционал мобильного приложения позволяет регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, выбирать и изменять налоговый режим, выдавать квитанции, автоматически формировать реестр доходов, оплачивать налоговые обязательства, начисленные в приложении, в том числе для сотрудников, а также предоставлять предварительно заполненные упрощенные налоговые декларации.