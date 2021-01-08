Жительница Шымкента Анастасия Тихонова искренне поблагодарила полицейских за оперативную службу и оказанную помощь в поиске мобильного телефона, передает Otyrar.KZ.

7 января 2021 года в 11:05 часов на пульт “102” дежурной части Управления полиции Аль-Фарабийского района поступил вызов от Анастасии Тихоновой о том, что потеряла сотовый телефон.

Оперативный дежурный на место вызова направил следственно-оперативную группу.

Во время обхода маршрута движения жительницы, по которому она передвигалась по личным делам, в одном из арыков сотрудники СОГ Аль-Фарабийского РУП ДП города Шымкент Руслан Курбанов и Нурсултан Укаш нашли утерянный телефон.