Шымкент накроют проливные дожди и порывистый ветер, температуры воздуха понизится

Одеваться теплее советуют синоптики жителям Шымкента и не выходить на улицу без зонтов.

На юг Казахстана надвигается холодный атмосферный фронт. Его влияние будет заметно уже сегодня. В Шымкенте будут идти дожди, усилится ветер, а температура воздуха ночью опустится до восьми градусов тепла.

Заметно похолодает и в горных районах Туркестанской области. Впрочем, к выходным, как обещают специалисты, станет заметно теплее. По предварительным прогнозам, в Шымкенте до 27 градусов со знаком плюс. Неустойчивая погода на этой неделе сохранится на всей территории Казахстана. Синоптики прогнозируют усиление ветра, в ночные и утренние часы туманы, а днем — грозы. Кое-где, возможно, даже выпадет снег.

Алина Исмагулова, пресс-секретарь РГП Казгидромет:

«Согласно синоптическому прогнозу, до 19 апреля на большой части территории Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды. Осадки прогнозируются в виде дождя на северо-западе, севере, востоке и в центре Казахстана. Ночью возможен дождь с переходом в мокрый снег. Прекращение осадков ожидаются 17 апреля на западе, северо-западе, юге страны, с 19 апреля на севере республики».