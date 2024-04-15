Тюльпаны, занесенные в Красную книгу вырвала 22-летняя девушка

Полиция установила студентку, сорвавшую тюльпаны, занесенные в Красную книгу, передает OTYRAR.

Кадры, на котором молодая девушка вырывает краснокнижные тюльпаны распространились в соцсетях.

Полиция в ходе проверки установла, что находящейся под угрозой исчезновения тюльпаны Грейга были сорваны 22-летней жительницей Ордабасинского района.

Она сорвала краснокнижные цветы на поле, расположенном в сельском округе Уялыжар, записала на видео и разместила на своей странице.

«Факт незаконного обращения с редкими и находящимися под угрозой исчезновения видами растений зарегистрирован в отделе полиции. Выясняются все обстоятельства»,-сообщили в пресс-службе ДП Туркестанской области.

В свою очередь, полиция напоминает жителям и гостям, приезжающих полюбоваться тюльпанами «Грейга», что за срыв краснокнижных растений предусмотрена ответственность в соответствии с законом.